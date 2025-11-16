پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آذرماه، از امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان‌ماه) آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیر‌های برگشت تا اول دی)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان ماه) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز یکشنبه (۲۵ آبان)، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز یکشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.

منبع: راه‌آهن

برچسب ها: پیش فروش بلیت قطار ، بلیت قطار
