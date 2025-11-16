رئیس فدراسیون کاراته گفت: موفقیت در ریاض ثابت کرد کاراته ایران هنوز زنده است، اما باید این مسابقات را فراموش کرده و در اندیشه مسابقات قهرمانی جهان باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته در خصوص عملکرد کاراته‌کا‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی که با کسب سه مدال طلا و دو نقره از شش فرصت همراه شد، اظهار کرد: ۱۹ سال قبل بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان برگزار شد که آنجا کاراته قهرمان شد و اکنون دوباره در همین کشور و بعد از ۱۹ سال به مقام نخست رسیدیم.

وی افزود: در دوره قبل تیم کاراته ایران در قونیه ترکیه هشتم شد که خوشبختانه امسال به جایگاه اصلی‌اش رسید. باید این موفقیت را به جامعه بزرگ کاراته ایران، همکارانم در فدراسیون، کادرفنی تیم‌های ملی به خصوص بانوان و بازیکنان تبریک بگویم.

رهنما بیان کرد: ما نیز همچون سایر کشور‌ها ۶ سهمیه داشتیم و تنها میزبان سهمیه کامل را داشت. از این تعداد در بخش بانوان هر سه نفر یعنی صد درصد به فینال رسیدند و در مردان نیز بیش از ۶۰ درصد فینالیست شدند.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: از پنج فینالیست به سه طلا دست یافتیم که بالای ۵۰ درصد است و در واقع سه نفر با موفقیت به خط پایان رسیدند. این اولین‌ها نشان می‌دهد که کاراته ایران هنوز زنده است و با حرکت رو به جلو می‌تواند خود را به اوج برساند.

وی گفت: همه اینها لطف خداوند است. واقعا فرصتی در ریاض داشتیم به نتیجه‌ای برسیم که شاید در دوره‌های بعدی حتی اگر خودمان هم باشیم، قابل دست پیدا کردن نباشد که متاسفانه نشد. البته طلای چهارم ما هم قطعی بود که از دست رفت.

رهنما با بیان اینکه با حضور منصور سلطان در راس داوری کاراته آسیا خطا‌ها به حداقل رسیده و شرایط داوری مطلوب است گفت: حتی حذف نشدن علی مسکینی هم امکان پذیر بود. کاراته ایران چندی پیش در قهرمانی رده‌های سنی آسیا هم از ۱۶ فینالیست به هفت طلا رسید که اکنون درصد رسیدن به طلا در بزرگسالان کمی بالاتر بود.

وی گفت: امیدوارم با عنایت خداوند و تلاش کادر فنی و بازیکنان این روند ادامه پیدا کند. بلافاصله پس از پایان مسابقات به ملی‌پوشان اعلام کردم که این بازی‌ها تمام شد و همه چیز را فراموش کنند، چراکه بیست و چند روز دیگر قهرمانی جهان در مصر را داریم.

رئیس فدراسیون کاراته گفت: بازی‌های کشور‌های اسلامی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت ورزش بسیار مهم است که خوشبختانه در آن موفق بودیم، اما همه می‌دانیم شرایط مسابقات جهانی با این رویداد متفاوت است. به‌ویژه اینکه مصر به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی کاراته جهان، میزبان است. فضا و شرایط میزبانی می‌تواند رنگ مدال را در فینال تغییر دهد و باید همه این مسائل را در نظر داشت.

رهنما توضیح داد: بچه‌ها باید با قدرت تمرینات را ادامه دهند و کشور‌های اسلامی را به دست فراموشی بسپارند. پاداش مدال‌ها را گرفتند و اگر در جهانی هم موفق شوند، پاداش خواهند گرفت. اکنون همه به جامعه کاراته تبریک گفتند، اما اگر خدای نکرده در یک رویداد مثل همین جهانی مصر موفق نباشیم، نگاه مردم برمی‌گردد و خبری از تبریک نخواهد بود.

وی افزود: البته به عملکرد خوب تیم در مصر بسیار امیدواریم و همه اعضای کادرفنی معتقدند تیم می‌تواند در جهانی به نتیجه خوبی برسد.

رئیس فدراسیون کاراته در خصوص شرایط کادر فنی تیم ملی آقایان، گفت: تمامی کار‌های معرفی، اداری و اعلام رسمی بانوان که به اتمام رسیده و برای بخش آقایان نیز طی همین چند روز با طی شدن روند، مراتب اعلام رسمی سرمربی، مربی و کمک مربی انجام خواهد شد.