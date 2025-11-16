باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال اسپانیا پیروزی قاطعانه‌ای را در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. شاگردان دلافوئنته که مهمان گرجستان بودند با ۴ گل به پیروزی رسیدند.

فران تورس یکی از بازیکنان خوب اسپانیا در این بازی بود که هم گل به ثمر رساند و هم پاس گل داد.

تورس بعد از بازی گفت:این یک بازی کامل بود. با احساسی عالی اینجا را ترک می‌کنیم. هنوز صعود ما قطعی نشده است و روی بازی آخر متمرکز هستیم.

او ادامه داد: هرگز نمی‌توانیم پیروزی را در هیچ بازی قطعی بدانیم یا به دستاورد‌های کم راضی شویم. همه چیز دست خودمان است. در بازی آخر هم برای پیروزی به میدان می‌رویم.

تورس درباره رسیدن به رکورد ۲۳ گل برای لاروخا گفت: این یک رویا است که در میان ۱۰ گلزن برتر باشم و با سرخیو راموس و آلفردو دی استفانو هم‌ردیف شوم. هرگز نباید از بلندپروازی دست بکشیم.

او در پایان درباره لحظه گلزنی‌اش گفت: حمله بسیار سریع بود… میکل فضا را باز کرد و توپ را به من پاس داد و خوشبختانه آن را تبدیل به گل کردم.