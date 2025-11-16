نخستین نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران سه قوه در حالی برگزار شد که آنان از این فرصت استفاده کرده و موانع رگولاتوری، مشکلات حقوقی، عدم‌قطعیت مقررات و چالش‌های توسعه‌پذیری خدمات آنلاین را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از نشست سه‌ساعته فعالان اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و طرح مطالباتی که نیازمند هماهنگی میان قوای سه‌گانه بود، با همراهی رییس جمهور و پیگیری‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به برگزاری جلسه مشترک سران قوا با مدیران شرکت‌های بزرگ دیجیتال انجامید؛ جلسه‌ای که ظهر شنبه - ۲۴ آبان - در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد و به تصمیماتی برای رفع بخشی از موانع این حوزه رسید.

نشست سران قوا با فعالان اقتصاد دیجیتال در ادامه جلسه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در وزارت ارتباطات بود؛ نشستی سه‌ساعته که با ابتکار و دعوت سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و حدود ۱۰ نفر از اعضای هیأت دولت در فضایی تخصصی برگزار شد و فعالان استارتاپی در آن بر ضرورت حمایت‌های حاکمیتی، تسهیل‌گری رگولاتوری و تقویت زیرساخت‌ها تأکید کرده بودند.

در این جلسه نخست، بخشی از مطالبات فعالان حوزه فناوری نیازمند بررسی و هماهنگی در سطح قوای مقننه و قضائیه ارزیابی شد. بر اساس همین جمع‌بندی، رئیس‌جمهور قول داد که نشست مستقیمی با حضور سران این دو قوه برای طرح بی‌واسطه درخواست‌ها برگزار می‌شود؛ وعده‌ای که با پیگیری وزارت ارتباطات روز ۲۴ آبان عملی شد.

در این نشست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور؛ میزبان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال بود.

در این نشست دو ساعته، فعالان حوزه دیجیتال دغدغه‌های خود را درباره موانع رگولاتوری، مشکلات حقوقی، عدم‌قطعیت مقررات و چالش‌های توسعه‌پذیری خدمات آنلاین مطرح کردند و سران قوا نیز پس از استماع این موارد، تصمیماتی برای رفع برخی موانع اعلام‌شده اتخاذ کردند.

این رویداد، به‌عنوان نخستین جلسه مشترک فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه، ادامه مسیر گفت‌و‌گو‌هایی است که با ابتکار وزارت ارتباطات آغاز و اکنون وارد مرحله تصمیم‌سازی میان‌قوه‌ای شده است؛ مسیری که می‌تواند مشکلات دیرپای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را سریع‌تر در سطح حاکمیت حل‌وفصل کند.

تبادل نظر
راهکاری موثر برای مقابله با کم خونی + فیلم
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
