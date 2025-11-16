باشگاه خبرنگاران جوان - جمال محمدی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی گذشته نسبت به سال قبلتر در استان مرکزی اظهار کرد: تا این تاریخ در سال آبی جدید هیچ بارندگی در شهرستان ساوه و حوضه بالادست سد ثبت نشده است و مقایسه این ارقام با میانگین درازمدت و سال گذشته نشان میدهد شرایط امسال به مراتب دشوارتر خواهد بود.
وی افزود: حجم مفید سد الغدیر طی ۲ هفته آینده به پایان میرسد چرا که این سد به پایینترین سطح خود در ۹ سال گذشته رسیده است و ناچار هستیم برای تأمین آب شرب شهر ساوه از «حجم مرده» سد بهره گیری کنیم.
محمدی گفت: حجم مرده سد بخشی از آب ذخیرهشده در تراز پایینتر از دریچههای آبگیر است که معمولاً برای مصرف شهری قابل استفاده نیست و بهرهگیری از این بخش آب نشاندهنده شدت بحران و کاهش ذخایر استراتژیک سد الغدیر است.
وی در خصوص وضعیت خروج آب و مصرف فعلی گفت: در حال حاضر کمی بیش از ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب از سد خارج میشود که حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آن به مصرف شرب شهر ساوه میرسد و مابقی مربوط به تبخیر و زهکش است.
رئیس اداره بهرهبرداری از سد الغدیر ساوه با اشاره به عملکرد سد در ۱۴ ماه گذشته افزود: در این بازه زمانی ورودی سد بالغ بر ۱۴ میلیون متر مکعب بوده که از این میزان، ۱۰ میلیون متر مکعب صرف تأمین آب شرب شده و بیش از ۳ و نیم میلیون متر مکعب نیز از طریق تبخیر و زهکش از دست رفته است و این آمار نشاندهنده فشار مضاعف بر منابع آبی در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی است.
محمدی گفت: انتظار است شهروندان همانند گذشته در مصرف بهینه آب شرب دقت کنند.
وی افزود: تمهیداتی برای کاهش وابستگی به سد اندیشیده شده است، با این حال عبور بدون دغدغه از این بحران تنها با همکاری مردم و رعایت الگوی مصرف امکانپذیر است.
وی با امید به بارشهای آینده گفت: توجه خداوند به مردم، پرندگان، چرندگان و درختان منطقه موجب نزول باران رحمت خواهد شد و افزایش حجم آب سد و نشاط طبیعت را به همراه خواهد داشت.
منبع: مهر