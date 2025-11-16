باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولای آزاروف، نخست وزیر سابق اوکراین (در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) به تاس گفته است که ایالات متحده به دنبال جایگزینی برای ولودیمیر زلنسکی است و اعضای مختلف دولت کی یف را به واشنگتن دعوت می‌کند.

او گفت: "من می‌دانم که طی حدود شش ماه، آمریکایی‌ها به طور فعال با برخی از سیاستمداران کی یف صحبت، ملاقات و آنها را به واشنگتن دعوت کرده‌اند. آنها به دنبال شخصی هستند که بتواند جایگزین [زلنسکی] شود. "

به نظر او، رسوایی فساد فعلی مربوط به اعضای حلقه داخلی زلنسکی، گواه این موضوع است.

نخست وزیر سابق گفت: «اگر آنها [آمریکایی‌ها] مخالف این بودند، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین هرگز فرصتی برای چنین اقدامی نداشت.»

به گفته آزاروف، پیش‌بینی چگونگی وقوع رویداد‌ها در صورت استعفای زلنسکی دشوار است. به نظر او، در حال حاضر هیچ کس در عرصه سیاسی اوکراین نمی‌تواند توسعه عادی کشور را تضمین کند.

آزاروف گفت: «من بار‌ها گفته‌ام: در حال حاضر، هیچ نیرویی در قلمرو تحت کنترل کی یف وجود ندارد که بتواند سیاستی را دنبال کند که تا حدودی برای اوکراین مثبت باشد. به سادگی چنین افرادی وجود ندارند، زیرا کسانی که می‌توانستند یا زندانی شدند یا کشته شدند یا مجبور به ترک کشور شدند.»

حکومت نظامی و تحرک برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۲ در اوکراین اعلام شد و اکنون برای هفدهمین بار تمدید شده است. در نتیجه، هیچ انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری یا محلی در این کشور برگزار نمی‌شود. این موضوع توسط زلنسکی که اختیارات ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ مه ۲۰۲۴ منقضی شد، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در ۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) از عملیاتی گسترده با نام میداس برای کشف یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی خبر دادند. جست‌و‌جو‌ها در خانه تیمور میندیچ، که اغلب به عنوان "کیف پول" زلنسکی از او یاد می‌شود و همچنین در محل اقامت وزیر دادگستری، جرمن گالوشنکو که قبلاً به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده بود و در شرکت انرگواتم انجام شد. تحقیقات نشان داد که شرکت‌کنندگان در این طرح حدود ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند.

اتهاماتی در این پرونده علیه ایگور میرونیوک، مشاور سابق وزیر انرژی، دیمیتری باسوف، مدیر اجرایی ایمنی شرکت انرژی اتم، الکساندر زوکرمن و ایگور فورسنکو، لسیا اوستیمنکو و لیودمیلا زورینا، تاجران، و همچنین الکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر سابق که او نیز به عنوان عضوی از حلقه داخلی زلنسکی دیده می‌شود، مطرح شده است. میندیچ چند ساعت قبل از شروع تحقیقات کشور را ترک کرد و اکنون در اسرائیل است.

منبع: تاس