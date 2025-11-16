نیکولای آزاروف گفته است که آمریکا به دنبال جایگزینی برای ولودیمیر زلنسکی است و اعضای مختلف دولت کی‌یف را به واشنگتن دعوت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولای آزاروف، نخست وزیر سابق اوکراین (در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) به تاس گفته است که ایالات متحده به دنبال جایگزینی برای ولودیمیر زلنسکی است و اعضای مختلف دولت کی یف را به واشنگتن دعوت می‌کند.

او گفت: "من می‌دانم که طی حدود شش ماه، آمریکایی‌ها به طور فعال با برخی از سیاستمداران کی یف صحبت، ملاقات و آنها را به واشنگتن دعوت کرده‌اند. آنها به دنبال شخصی هستند که بتواند جایگزین [زلنسکی] شود. "

به نظر او، رسوایی فساد فعلی مربوط به اعضای حلقه داخلی زلنسکی، گواه این موضوع است.

نخست وزیر سابق گفت: «اگر آنها [آمریکایی‌ها] مخالف این بودند، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین هرگز فرصتی برای چنین اقدامی نداشت.»

به گفته آزاروف، پیش‌بینی چگونگی وقوع رویداد‌ها در صورت استعفای زلنسکی دشوار است. به نظر او، در حال حاضر هیچ کس در عرصه سیاسی اوکراین نمی‌تواند توسعه عادی کشور را تضمین کند.

آزاروف گفت: «من بار‌ها گفته‌ام: در حال حاضر، هیچ نیرویی در قلمرو تحت کنترل کی یف وجود ندارد که بتواند سیاستی را دنبال کند که تا حدودی برای اوکراین مثبت باشد. به سادگی چنین افرادی وجود ندارند، زیرا کسانی که می‌توانستند یا زندانی شدند یا کشته شدند یا مجبور به ترک کشور شدند.»

حکومت نظامی و تحرک برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۲ در اوکراین اعلام شد و اکنون برای هفدهمین بار تمدید شده است. در نتیجه، هیچ انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری یا محلی در این کشور برگزار نمی‌شود. این موضوع توسط زلنسکی که اختیارات ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ مه ۲۰۲۴ منقضی شد، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در ۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) از عملیاتی گسترده با نام میداس برای کشف یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی خبر دادند. جست‌و‌جو‌ها در خانه تیمور میندیچ، که اغلب به عنوان "کیف پول" زلنسکی از او یاد می‌شود و همچنین در محل اقامت وزیر دادگستری، جرمن گالوشنکو که قبلاً به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده بود و در شرکت انرگواتم انجام شد. تحقیقات نشان داد که شرکت‌کنندگان در این طرح حدود ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند.

اتهاماتی در این پرونده علیه ایگور میرونیوک، مشاور سابق وزیر انرژی، دیمیتری باسوف، مدیر اجرایی ایمنی شرکت انرژی اتم، الکساندر زوکرمن و ایگور فورسنکو، لسیا اوستیمنکو و لیودمیلا زورینا، تاجران، و همچنین الکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر سابق که او نیز به عنوان عضوی از حلقه داخلی زلنسکی دیده می‌شود، مطرح شده است. میندیچ چند ساعت قبل از شروع تحقیقات کشور را ترک کرد و اکنون در اسرائیل است.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
کرملین: اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
زلنسکی به دنبال ۲۵ سامانه پاتریوت برای اوکراین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مقامات آمریکا گفته بود زلنسگی دوران دارد یا بگذارد فراربکنند دریکی از ویلاهای خودش زندگی بکند ویا بماند کشته بشود زلنسگی هم راه اول را انتخاب خواهد کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
پدرسوخته برو از اسرائیل حمایت کن الان ببین چطوری زیر پایت را خالی کردند باز از اسرائیل حمایت کن
۰
۱
پاسخ دادن
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
آخرین اخبار
نقض مجدد آتش‌بس و شهادت یک فلسطینی در شهر غزه
پیشنهاد ازبکستان برای ادغام اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی
انگلیس «بلیط طلایی پناهجویان» را لغو کرد؛ سخت‌ترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران مدرن
شلیک نظامیان صهیونیست به صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد