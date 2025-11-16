وینگر ازبکستانی و مصدوم تیم فوتبال استقلال تهران پس از گذراندن دوران نقاهت اکنون آماده حضور در زمین بازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار مقابل پادیاب خلخال در مرحله یکشانزدهم نهایی آماده میکند؛ مسابقهای که روز ۳۰ آبان برگزار خواهد شد و میتواند مسیر آبیها در این رقابتها را مشخص کند.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، علاوه بر این بازی، نگاه ویژهای به دیدار بسیار مهم مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ دارد؛ دیداری که ۵ آذر و به میزبانی استقلال انجام میشود و نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این تیم در آسیا خواهد داشت.
یکی از اتفاقات امیدوارکننده در تمرینات اخیر استقلال، بازگشت جلالالدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی تیم است. او که پیش از آغاز فصل و در اردوی ترکیه مصدوم شده بود، طی روزهای اخیر به تمرینات گروهی اضافه شده و وضعیت جسمانیاش نشانی از مشکل خاص ندارد.
با وجود بهبود شرایط، ماشاریپوف همچنان با دو چالش جدی روبهرو است:
نبود ظرفیت در لیست بازیکنان خارجی استقلال برای ثبت نام او
هشدار کادر پزشکی باشگاه درباره احتمال عود مصدومیت در سال منتهی به جام جهانی
ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت و ماشاریپوف که کاپیتان این تیم است، به دنبال این است که با آمادگی کامل وارد مهمترین رویداد فوتبال جهان شود.
با توجه به اهمیت حضور ماشاریپوف، باشگاه استقلال در تلاش است تا در نیمفصل دوم راهکاری برای اضافه کردن نام او به لیست پیدا کند. در صورت فراهم شدن شرایط و تأیید کادر فنی، این بازیکن میتواند بار دیگر پیراهن استقلال را در میدان بر تن کند.