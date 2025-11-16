باشگاه خبرنگاران جوان _ به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان اعلام کرد: تصاویر تازه‌ای از گونه ارزشمند مرال (گوزن قرمز) در جنگل‌های شهرستان لنگرود به ثبت رسیده است. این تصاویر شامل یک مرال ماده بوده و اهمیت ویژه‌ای در پایش جمعیت این گونه کمیاب دارد.

حسین جهش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، با اشاره به جایگاه مرال به‌عنوان یکی از نمادهای تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی گفت: «مرال‌ها گونه‌ای حفاظت‌شده و شکار ممنوع هستند که طی یک سال گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان موفق شدیم تصاویر بدیع و کم‌نظیری از حضور آن‌ها در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان ثبت کنیم.»

این رخداد در ادامه ثبت تصاویر از چندین رأس مرال نر در ارتفاعات جنگلی لنگرود است. پیش‌تر کارشناسان محیط زیست موفق به ضبط تصاویر یک گله ۶ رأسی مرال نر در اعماق جنگل‌های هیرکانی شده بودند؛ اتفاقی که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، نتیجه پایش منظم زیستگاه‌ها و همکاری جوامع محلی در حفاظت از این گونه ارزشمند است.

مرال یا گوزن قرمز که در زبان محلی به «گاو کوهی» نیز شهرت دارد، بزرگ‌ترین گونه گوزن جنگل‌های هیرکانی است و به‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص و حمایت‌شده در فهرست تنوع زیستی ایران قرار دارد. این حیوان نه تنها از نظر زیست‌محیطی اهمیت دارد، بلکه حضور آن نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.

کارشناسان محیط زیست تأکید کردند که افزایش جمعیت مرال‌ها در گیلان، نتیجه اقدامات حفاظتی، پایش دوره‌ای و همکاری مردم محلی است. آنان از دوستداران طبیعت خواستند هنگام ورود به جنگل‌ها از ایجاد سر و صدا، ریختن زباله یا روشن کردن آتش خودداری کنند تا زیستگاه این گونه حساس دچار آسیب نشود.