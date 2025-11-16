«سم آلتمن» (Sam Altman)، مدیرعامل «اوپن‌ای‌آی» (OpenAI) می‌گوید از حالا اگر به ChatGPT بگویید که از خط تیره بلند (em dash) در متون خود استفاده نکند، به آن گوش می‌دهد. این چت‌بات قبلاً این دستورالعمل را نادیده می‌گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکنون ممکن است مجبور شوید آنچه را که در اینترنت و متون چاپ شده می‌خوانید، با دقت بیشتری بررسی کنید تا مشخص شود که آیا محصول هوش مصنوعی است یا خیر، چرا که «سم آلتمن» در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) فاش کرده است که اگر به ChatGPT بگویید که در دستورالعمل‌های سفارشی خود از خط تیره بلند (که در متون ارائه شده توسط هوش مصنوعی بسیار دیده می‌شود) استفاده نکند، این چت‌بات بالاخره به شما گوش خواهد داد.

پیش از این، ChatGPT این دستورالعمل را نادیده می‌گرفت و حتی اگر به آن می‌گفتید که این کار را نکند، به استفاده از خط تیره بلند ادامه می‌داد.

به نقل از انگجت، مردم وجود خط تیره بلند را به ویژه اگر به وفور استفاده شوند، به عنوان یکی از بزرگترین نشانه‌هایی که نشان می‌دهد متنی توسط مدل‌های زبان بزرگ نوشته شده است، در نظر می‌گیرند. البته صرفاً به این دلیل که یک متن از خط تیره بلند استفاده می‌کند، به این معنی نیست که واقعاً توسط هوش مصنوعی نوشته شده است، اما مردم به هر نوشته‌ای که به وفور از علامت‌های نگارشی استفاده می‌کند، مشکوک شده‌اند.

کاملاً مشخص نیست که چرا مدل‌های هوش مصنوعی مولد تمایل دارند متنی را که تولید می‌کنند با خط تیره بلند پر کنند.

مدل‌های زبان بزرگ (LLM) با استفاده از تعداد زیادی کتاب و محتوای آنلاین، مانند مقالات علمی، پست‌های انجمن‌های عمومی و مقالاتی از این دست آموزش می‌بینند و این امکان وجود دارد که علائم نگارشی که در مطالب آموزشی به وفور ظاهر می‌شوند، توسط آموزش دهندگان هوش مصنوعی به عنوان چیزی که یک LLM باید از استفاده از آن اجتناب کند، علامت‌گذاری نشده باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ChatGPT ، چت جی پی تی
