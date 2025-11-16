شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی در آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی وزارت آموزش و پرورش، با هدف جذب نیروهای متخصص در حوزههای مختلف آموزشی و پرورشی مانند مشاغلی نظیر مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی امورتربیت بدنی و سلامت و مشاور برگزار میشود. اما بعد از اعلام نتایج آزمون کیفیت بخشی عده کثیری از داوطلبان با نتیجه مردودی در آزمون مواجه شدند. این موضوع موجب نارضایتی داوطلبان شد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و وقت بخیر ما جمعی از معترضان به نتایج آزمون استخدامی کیفیتبخشی سال ۱۴۰۳، با پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهان جلوگیری از صدور کارنامههای جدید و اختصاص ظرفیت به حقداران واقعی هستیم. هرگونه بیتوجهی به این مطالبه، بیاعتنایی به عدالت و قانون خواهد بود. ما بارها برای رسیدن به حق تلاش کردهایم و دست از این مسیر برنخواهیم داشت. مطالبهگری حداکثری، با اتکا به اسناد و پروندههای فیزیکی، مقایسه قبولی و مردودی و تعیین حدنصاب منصفانه، راهبرد ماست. ما بررسی سیستمی را نمیپذیریم و تنها عدالت واقعی را مطالبه میکنیم. خواستههای ماجلوگیری فوری از صدور کارنامههای جدید در آزمون است.
