اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار بورس از اوایل خرداد ماه وارد فاز اصلاح شد و با بالا گرفتن ریسک سیتماتیک شدت ریزش آن بالا گرفت، اما در اواخر شهریور ماه سهام‌های بورسی بسیار زیر ارزش ذاتی قرار گرفتند و همین موضوع باعث جذابیت بازار بورس و ورود پول به این بازار شد و با یک رشد خوب موفق شد به عددی بالاتر از قبل جنگ ۱۲ روزه قرار بگیرد، اما بخاطر رشد زیاد مجدد پول حقیقی از این بازار خارج شد و روند حرکتی شاخص کل ضعیف شد.

او افزود: در صورت نیامدن محرک بنیادی جدید انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی سبز رنگ بعنی ۲.۹۸۰.۰۰۰ الی ۲.۹۳۵.۰۰۰ واحد را داریم و در صورت شکست خط قرمز و بعد از آن سقف قبلی سناریو اصلاح کنسل می‌شود و بازار مجدد وارد فاز صعودی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص شاخص کل هم‌وزن هم بیان کرد: برای شاخص هم‌وزن که برای تحلیل سهام با مارکت متوسط و کوچک از آن استفاده می‌شود طبق تصویر دو سناریو پیش رو داریم، اما همانند شاخص کل با توجه به کاهش قدرت روند و ارزش معاملات احتمال سناریو اصلاحی بیشتر است. باید منتظر اخبار چند روز آینده برای تصمیم گیری بهتر در مورد بازار بورس باشیم.