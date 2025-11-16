تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار بورس از اوایل خرداد ماه وارد فاز اصلاح شد و با بالا گرفتن ریسک سیتماتیک شدت ریزش آن بالا گرفت، اما در اواخر شهریور ماه سهام‌های بورسی بسیار زیر ارزش ذاتی قرار گرفتند و همین موضوع باعث جذابیت بازار بورس و ورود پول به این بازار شد و با یک رشد خوب موفق شد به عددی بالاتر از قبل جنگ ۱۲ روزه قرار بگیرد، اما بخاطر رشد زیاد مجدد پول حقیقی از این بازار خارج شد و روند حرکتی شاخص کل ضعیف شد.

او افزود: در صورت نیامدن محرک بنیادی جدید انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی سبز رنگ بعنی ۲.۹۸۰.۰۰۰ الی ۲.۹۳۵.۰۰۰ واحد را داریم و در صورت شکست خط قرمز و بعد از آن سقف قبلی سناریو اصلاح کنسل می‌شود و بازار مجدد وارد فاز صعودی می‌شود.

شاخص کل

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص شاخص کل هم‌وزن هم بیان کرد: برای شاخص هم‌وزن که برای تحلیل سهام با مارکت متوسط و کوچک از آن استفاده می‌شود طبق تصویر دو سناریو پیش رو داریم، اما همانند شاخص کل با توجه به کاهش قدرت روند و ارزش معاملات احتمال سناریو اصلاحی بیشتر است. باید منتظر اخبار چند روز آینده برای تصمیم گیری بهتر در مورد بازار بورس باشیم.

شاخص کل هم وزن

 

کاهش ارزش معاملات؛ ۶۰ درصد بازار سهام سبز پوش بود
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات شاخص‌های جدید بورس تهران اعلام شد+ فیلم
