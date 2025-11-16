باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در جریان تظاهرات ضد دولتی «نسل زد» در روز شنبه جمعی از اخلالگران با پلیس در خارج از کاخ ریاستجمهوری مکزیکوسیتی درگیر شدند.
هزاران معترض از بنای تاریخی فرشته استقلال تا میدان قانون اساسی راهپیمایی کردند و در خارج از کاخ ملی — که میزبان دفتر رئیسجمهور است — تجمع کردند.
اگرچه این تجمع آرام آغاز شد، اما گروهی از اخلالگران ماسکدار که توسط رسانههای محلی «بلوک سیاه» توصیف شدند، از موانع امنیتی عبور کرده، سنگ پرتاب کردند و با مأموران درگیر شدند.
ویدئوهای منتشر شده نشان میدهد اخلالگران به مأموران ضربه میزنند و پلیس نیز معترضی را که روی زمین دراز کشیده بود، لگد میزند.
درگیریها حدود یک ساعت به طول انجامید و پس از آن پلیس با استفاده از گاز اشکآور میدان را تخلیه کرد.
فعالان میگویند در اعتراض به فساد، سوء استفاده از قدرت و مصونیت از مجازات برای جرائم خشونتآمیز تظاهرات میکنند. بسیاری با شعارهای خود حزب حاکم چپگرای مورنا را محکوم کردند.
کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، با محکوم کردن خشونت گفت: «اگر مردم مخالف هستند، باید نظرات خود را از طریق تظاهرات مسالمتآمیز بیان کنند. هرگز نباید از خشونت به عنوان وسیلهای برای دستیابی به تغییر استفاده کرد.»
شاینباوم پیش از این ادعا کرده بود که اعتراضات توسط «رباتها و حسابهای جعلی در رسانههای اجتماعی» که توسط «گروههای راستگرا» هماهنگ شدهاند، هدایت میشود.
منبع: آرتی