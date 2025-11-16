کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی به عنوان کتابخانه برتر کشور، نشان هم‌خوان دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ همزمان با آغاز سی‌ و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی فرهنگ و هنر و کتابداران در تالار وحدت برگزار شد. 

در این مراسم که در تهران برگزار شد کتابخانه مرکزی ارومیه در بخش خدمات برای گروه‌ های خاص به عنوان کتابخانه برتر کشور معرفی شد و از دست ریاست جمهوری نشان هم‌خوان دریافت کرد.

 در استان آذربایجان غربی  ۶۷ هزار نفر  عضو فعال ۷۷ باب کتابخانه عمومی، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و مستقل و ۹ باب سالن مطالعه خودگردان است.

به گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی به مناسبت فرارسیدن سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در استان  اجرا خواهد شد.

برچسب ها: کتابخانه ، آذربایجان غربی ، نشان ملی ، کتابخانه مرکزی ، ارومیه
