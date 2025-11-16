با توجه به غیبت طولانی مدت مهاجم مراکشی تیم فوتبال المپیاکوس، مهدی طارمی یکی از امید‌های گلزنی این تیم محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «thrylos۲۴»، ایوب الکعبی ستاره مراکشی خط حمله المپیاکوس به دلیل حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا حدود یک ماه از ترکیب این تیم دور خواهد بود و در این مدت، دو مهاجم دیگر المپیاکوس باید بار اصلی گلزنی را بر دوش بکشند.

مسئولان المپیاکوس از مدت‌ها پیش می‌دانستند که الکعبی برای همراهی با تیم ملی مراکش در این رقابت‌ها در دسترس نخواهد بود و به همین دلیل از همان ابتدا برای این غیبت برنامه‌ریزی کرده بودند.

رقابت‌های امسال جام ملت‌های آفریقا زودتر از سال‌های گذشته و حتی پیش از کریسمس آغاز می‌شود. نخستین دیدار این تورنمنت ۲۱ دسامبر برگزار خواهد شد و تیم ملی مراکش نیز از همان روز وارد مرحله اصلی مسابقات می‌شود. طبق قوانین، فدراسیون فوتبال مراکش می‌تواند بازیکنانش را حداقل دو هفته قبل از آغاز رقابت‌ها به اردوی آماده‌سازی دعوت کند؛ موضوعی که باعث می‌شود الکعبی تمام دیدار‌های المپیاکوس در ماه دسامبر را از دست بدهد.

با توجه به اینکه مراکش یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی در این دوره به شمار می‌رود، احتمال می‌رود الکعبی تا پایان مسابقات در اردوی تیم ملی باقی بماند و مدت دوری‌اش از تیم باشگاهی بیشتر نیز شود.

در این شرایط، باشگاه المپیاکوس از مدت‌ها قبل برای پر کردن این خلأ بزرگ برنامه‌ریزی کرده و راه‌حل خود را در تکیه بر دو مهاجم باتجربه یعنی مهدی طارمی و یارمچوک یافته است؛ دو بازیکنی که بار‌ها توانایی و کیفیت بالای خود را ثابت کرده‌اند و حالا آماده‌اند در غیبت الکعبی نقش اول خط حمله را برعهده بگیرند و با گلزنی‌هایشان امتیاز‌های حساس را برای تیم پیرئوسی به ارمغان بیاورند.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
عملکرد ضعیف طارمی مقابل بارسلونا
احتمال غیبت طارمی در بازی با بارسلونا قوت گرفت
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
هماهنگی طارمی با سرمربی المپیاکوس جواب داد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
دلیل تعویض طارمی و یارمچوک در دیدار برابر بارسلونا مشخص شد
تحلیل رسانه یونانی از نقش طارمی در المپیاکوس
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
امیدواریم گل بزنه
۰
۰
پاسخ دادن
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
سهمیه ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان آسیا ۱+۱ است
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سهیلا منصوریان و سارا شفیعی قهرمان شدند
روژان گودرزی چهارمین مدال آور تکواندوی ایران در ریاض
صعود پرتغال به جام جهانی در غیاب رونالدو با زدن ۹ گل/ صعود دراماتیک و معجزه‌آسای ایرلند به پلی آف
قائدی و محبی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند
صعود سه تکواندوکار ایران به فینال
افتتاحیه مجموعه آزمایشگاه‌های ملی علوم ورزشی در پژوهشگاه تربیت‌بدنی
سهمیه ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان آسیا ۱+۱ است
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد