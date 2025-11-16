باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «thrylos۲۴»، ایوب الکعبی ستاره مراکشی خط حمله المپیاکوس به دلیل حضور در رقابتهای جام ملتهای آفریقا حدود یک ماه از ترکیب این تیم دور خواهد بود و در این مدت، دو مهاجم دیگر المپیاکوس باید بار اصلی گلزنی را بر دوش بکشند.
مسئولان المپیاکوس از مدتها پیش میدانستند که الکعبی برای همراهی با تیم ملی مراکش در این رقابتها در دسترس نخواهد بود و به همین دلیل از همان ابتدا برای این غیبت برنامهریزی کرده بودند.
رقابتهای امسال جام ملتهای آفریقا زودتر از سالهای گذشته و حتی پیش از کریسمس آغاز میشود. نخستین دیدار این تورنمنت ۲۱ دسامبر برگزار خواهد شد و تیم ملی مراکش نیز از همان روز وارد مرحله اصلی مسابقات میشود. طبق قوانین، فدراسیون فوتبال مراکش میتواند بازیکنانش را حداقل دو هفته قبل از آغاز رقابتها به اردوی آمادهسازی دعوت کند؛ موضوعی که باعث میشود الکعبی تمام دیدارهای المپیاکوس در ماه دسامبر را از دست بدهد.
با توجه به اینکه مراکش یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی در این دوره به شمار میرود، احتمال میرود الکعبی تا پایان مسابقات در اردوی تیم ملی باقی بماند و مدت دوریاش از تیم باشگاهی بیشتر نیز شود.
در این شرایط، باشگاه المپیاکوس از مدتها قبل برای پر کردن این خلأ بزرگ برنامهریزی کرده و راهحل خود را در تکیه بر دو مهاجم باتجربه یعنی مهدی طارمی و یارمچوک یافته است؛ دو بازیکنی که بارها توانایی و کیفیت بالای خود را ثابت کردهاند و حالا آمادهاند در غیبت الکعبی نقش اول خط حمله را برعهده بگیرند و با گلزنیهایشان امتیازهای حساس را برای تیم پیرئوسی به ارمغان بیاورند.