آتشفشان ساکوراجیما در استان کاگوشیما در جنوب غربی ژاپن اوایل روز یکشنبه فوران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش کیودو نیوز، آتشفشان ساکوراجیما در استان کاگوشیما در جنوب غربی ژاپن اوایل روز یکشنبه فوران کرد و خاکستر و دود را تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر (۱۴۴۳۶ فوت) پرتاب کرد.

فوران پس از انفجار اولیه ادامه یافت و آژانس هواشناسی محلی را بر آن داشت تا پیش‌بینی بارش خاکستر را برای استان‌های کاگوشیما، کوماموتو و میازاکی صادر کند. هیچ گزارشی از جراحات یا خسارات ساختاری گزارش نشده است.

طبق گزارش رصدخانه هواشناسی محلی، این فوران حدود ساعت ۱۲:۵۷ بامداد (۱۵:۵۷ به وقت گرینویچ شنبه) در دهانه مینامیداک رخ داد و برای اولین بار از ۱۸ اکتبر سال گذشته، ستونی از مواد مذاب را به ارتفاع بیش از ۴۰۰۰ متر ایجاد کرد.

سنگ‌های آتشفشانی بزرگ تا ایستگاه پنجم پرتاب شدند، اگرچه هیچ جریان آذرآواری مشاهده نشد. سطح هشدار همچنان در سه از پنج است که دسترسی به آتشفشان را محدود می‌کند.

ساکوراجیما، یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های ژاپن، به شبه‌جزیره اوسومی در کیوشو، جزیره اصلی جنوب غربی متصل است. این آتشفشان قبلاً یک جزیره بود تا اینکه جریان گدازه در سال ۱۹۱۴ یک پل زمینی به شبه‌جزیره ایجاد کرد.

در همه جای جهان آتش فشان خرابی ببار می آورد در ژاپن پل می سازد شانس دارند
