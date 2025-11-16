باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد رئیس دنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مراسمی با حضور رئیس‌ جمهور و جمعی از مسئولان کشوری به عنوان "مدیر برتر در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت" مورد تقدیر قرار گرفت.



سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور کشور، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، کنشگران جمعیت، خانواده‌ها، سمن‌ها و جمعی مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار و از برگزیدگان این رویداد تقدیر شد.



در این همایش، از مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر ظفرقندی مقام عالی وزارت و دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.



همچنین از استان چهارمحال و بختیاری علاوه بر دکتر صالحی فرد ریاست محترم دانشگاه در بخش "مدیر برتر استانی"، دکتر سید حمید پورمحمدی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش "مدیر برگزیده" موفق به دریافت لوح تقدیر و عنوان برتر کشوری گردید.



در تقدیرنامه مدیر برتر در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت کشور به امضای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، خطاب به دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری آمده است؛



با توجه به ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بر اساس رای هیئت داوران در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، از آقای دکتر علی ضامن صالحی فرد ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بعنوان مدیر برتر توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور تقدیر شد.



این موفقیت حاصل تلاش‌های مداوم و اثربخش ایشان و همکاران در کلیه سطوح دانشگاه در اجرای سیاست‌های کلیدی و در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، می‌باشد.

اقدامات دانشگاه در این خصوص نمونه‌ای از کارآمدی و تعهد در راستای سیاست‌های کلان کشور است.



کسب این رتبه ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی‌ها در پیاده‌سازی برنامه‌های موفق و نوآورانه در سطح استانی و کشور است و به‌عنوان الگویی موفق برای دیگر مدیران استانی به شمار می‌آید.



امید است این موفقیت‌ها همچنان ادامه داشته باشد و در جهت بهبود وضعیت جوانی جمعیت کشور گام‌های مؤثرتری برداشته شود.



با آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای دانشگاه در مسیر تحقق اهداف کشور.»



دکتر علی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: با تاکید مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۳ مبنی بر تحقق جوانی جمعیت و به دنبال آن تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ در قالب ۷۳ ماده، ۸۱ تبصره و ۲۳۶ تکلیف قانونی، امر جوانی جمعیت در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گرفت.

وی گفت: به دنبال اجرای این قانون، در ۱۱ حیطه و ۷۶ شاخص و سنجه علمی فعالیت‌های مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: در راستای تامین محور‌های موضوعی از جمله کرامت مادری، تحکیم خانواده، ازدواج اسان و پایدار، فرزندآوری، مقابله با تک فرزندی بی فرزندی و دیرفرزندی،جلوگیری از طلاق و سقط‌های عمدی، درمان ناباروری و ترویج زایمان این دانشگاه‌ بر اساس تکالیف قانونی که بر عهده داشت در مقایسه با عملکرد سایر دانشگاه ها موفق به کسب رتبه اول کشور شد.





وی خاطرنشان کرد: این موفقیت در ارزیابی بین ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور حاصل شد.

گفتنی است: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال گذشته رتبه ۳ کشور را در کارنامه جوانی جمعیت کسب کرده بود.