توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

عملیات توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه قدرتنمایی ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صهیونیست تلویزیون اسرائیلی اینترنشنال گفت: چرا علی‌رغم اینکه ارتش آمریکا در منطقه تمام مراحل عملیات را با پهپادها زیر نظر داشت اما هیچ دخالتی نکرد؟!

 

