باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

کارشناس برنامه بی بی سی با وقاحت طرح حمله به ایران را به دشمن می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پول مزدوری، این کارشناسان سیه‌روز را به جایی رسانده که برای خوش‌خدمتی به اربابانشان، بی‌شرمانه نسخه‌ی حمله به همان سرزمینی می‌دهند که روزگاری خاک مادری‌شان بود؛ و با وقاحتی تمام، این حق را برای آمریکا قائل می‌شوند که از آن‌ سوی دنیا برای خلیج‌ فارس تصمیم بگیرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

اعتراف جنجالی کارشناس شبکه بی‌بی‌سی درباره قرارداد ایران با چین + فیلم

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

یک فتنه ناکام دیگر به کارنامه دشمنان ایران اضافه شد + تصویر

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

نابود شدن رضا پهلوی توسط خبرنگار ایرانی در بی‌بی‌سی! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۵۸۳

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۲۹۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم
۹۴۶

سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم
۷۵۱

بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم
۷۴۵

انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باید از انسان نماها صهیونیست و غرب زده
سلب تابعیت بشه
وجه مشترک ما فارسی حرف زدن این جانور است
بقدری از لحاظ اخلاقی و وجدانی سقوط کردی
که خواهان این یاوه گویی هستی ..یعنی ساعتی 300 پوند ارزش داره که وطن ما را بفروشی
پست فطرت .مردور .اجیرشده
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بی شعور وقتی ارباب جنایت کارت در خلیج فارس ایران زمین هواپیمای مسافربری هما را با موشک منفجر نمود و تعداد ی از مردمان و بچه های پاک نیت ایران زمین را به شهادت رسان
توی احمق و بی شعور و خائن به ملت ایران خفه خون گرفته بودی
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۳:۴۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
عمو جون تو برو پاچه خاريتو بكن، همين كه دماغت سوخته يعني درست عمل كرده ايران قهرمان، اينجا خليج فارسه مال ماست، به امريكايي چه ربطي داره اينجا چي كار ميكنه، در ضمن قبيله هايي كه در جنوب خليج فارس هستن براي صادرات بايد از سرزمين اصلي و مركز كه ايران است اجازه بگيرن، بايد بايد به همچين جايي بكشيمشون، دنيا و ايران
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
تیزی نیروی دریایی به پرشون نگرفته ، جیره خوراش بازم دارن قد قد میکنن...
توبه گرگ مرگه...
احمق ها فکر نمیکنن که فقط نیروهای هوافضا توی جنگ دوازده روزه دخلشون رو آورده؟؟!!!حالا دارن واسه نیروی دریایی خط و نشون میکشن...
در عجبم از حماقت این جماعت...
۱
۱۷
پاسخ دادن