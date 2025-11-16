باشگاه خبرنگاران جوان - پول مزدوری، این کارشناسان سیه‌روز را به جایی رسانده که برای خوش‌خدمتی به اربابانشان، بی‌شرمانه نسخه‌ی حمله به همان سرزمینی می‌دهند که روزگاری خاک مادری‌شان بود؛ و با وقاحتی تمام، این حق را برای آمریکا قائل می‌شوند که از آن‌ سوی دنیا برای خلیج‌ فارس تصمیم بگیرد.