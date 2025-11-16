باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی صندوق جعفری مربوط به متهم جعفری اردستانی عنوان کرد: در راستای پیشبرد روند رسیدگی به این پرونده، جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک ملی و بانک رفاه کارگران برگزار شد که لازم است از همکاری و تعامل این بانکها در فرآیند رسیدگی قدردانی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: دستورات لازم درباره املاک شناساییشده ابلاغ و کارشناسی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شد و در حال حاضر، فرآیند واگذاری این املاک به بانکهای عامل با قیمت کارشناسیشده در جریان است تا بهای آن جهت پرداخت مطالبات شکات در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: با اجرای این اقدامات، بخشی از مطالبات شکات، تأمین و پرداخت خواهد شد.