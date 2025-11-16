ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد مردم فلسطین وجود ندارند و آن را ابداعی بدون پایه تاریخی خواند!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی تندروی اسرائیل، پیش از رأی‌گیری شورای امنیت در مورد اجرای مرحله بعدی طرح صلح غزه که توسط آمریکا میانجی‌گری شده، در اظهاراتی بی اساس و هذیانگونه ادعا کرده که «مردم فلسطین وجود ندارند».

بن‌گویر که رهبر حزب فوق‌ملی‌گرای «اُتسما یِهودیت» نیز هست، در پستی طولانی در پلتفرم ایکس روز شنبه ادعا کرد: «چیزی به نام "مردم فلسطین" وجود ندارد» و ادعا کرد که این ملت «یک ابداع بدون هیچ پایه تاریخی، باستان‌شناسی یا واقعی است.»

او در یادداشتی هذیانگویانه نوشت: «مجموعه مهاجران از کشور‌های عربی به سرزمین اسرائیل، یک ملت را تشکیل نمی‌دهند و مطمئناً سزاوار پاداش برای تروریسم، قتل و جنایاتی که در همه جا، به ویژه در غزه، گسترده‌اند، نیستند.» وی افزود که تنها راه حل «واقعی» مناقشه، «ترغب مهاجرت داوطلبانه» است.

بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، نیز در بیانیه‌ای مشابه از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، خواست «برای کل جهان روشن کند» که یک دولت فلسطینی «هرگز تأسیس نخواهد شد.»

اگرچه نتانیاهو در سپتامبر گفته بود «هیچ دولت فلسطینی در غرب رود اردن وجود نخواهد داشت»، اما خود را از این دو نیز دورنگه داشته است.

در مقابل، روسیه تأکید کرده که قطعنامه‌های آینده در مورد غزه باید راه حل دو دولتی و مسیری به سوی یک دولت فلسطینی قابل دوام را تأیید مجدد کند.

دولت فلسطین در حال حاضر توسط ۱۵۷ کشور، از جمله چهار عضو دائم از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به رسمیت شناخته شده است. شورای امنیت روز دوشنبه روی قطعنامه‌ای که توسط آمریکا تهیه شده و توسط چندین کشور عربی و مسلمان حمایت می‌شود، رأی‌گیری خواهد کرد. این کشور‌ها گفته‌اند که این قطعنامه «مسیری به سوی خودمختاری و دولت‌سازی فلسطین ارائه می‌دهد.»

منبع: آرتی

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، شورای امنیت ، مردم فلسطین
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
هدف غرب از این برنامه محدود کردن زمینهای غزه هست همچنین جداکردن غزه فلسطین هست تمام گذرگاه های زمینی غزه مسدود شده است تنها ارتباط مردم بادریاهست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
این مرتیکه باید جزء لیست اهداف ایران باشد در صورت غلط زیادی دوباره صهیون بی پدر علیه ایران
۰
۱
پاسخ دادن
