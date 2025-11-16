تعهد ارزی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ با پیگیری دیوان محاسبات کشور رفع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معادل ۹۶ میلیون یورو صادرات ریالی انجام شده طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران با پیگیری دیوان محاسبات کشور رفع تعهد ارزی شد.

گفتنی است تعهدات ارزی این شرکت که در زمان خود رفع تعهد نشده بود، در چارچوب مقررات ارزی و بر اساس وجه‌المصالحه تعیین شده در سامانه جامع تجارت تسویه شده است و تخلفات احتمالی مدیریت وقت شرکت در صدور مجوز و انجام صادرات ریالی نیز در دست بررسی حسابرسان این نهاد نظارتی قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق احکام و ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

برچسب ها: صنایع شیر ایران ، دیوان محاسبات کشور
تبادل نظر
