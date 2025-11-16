باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی در نشست دو ساعته خود با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده برای تیم‌های ملی جودو در دو بخش آقایان و بانوان را ارائه و مسیر پیش‌روی جودو ایران را تشریح کرد.

رئیس فدراسیون جودو در این دیدار به تحلیل عملکرد تیم‌های جوانان و بزرگسالان آقایان و بانوان در بازی‌های آسیایی جوانان و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی پرداخت و با اشاره به نتایجی که در این دو رویداد کسب شده بود، ارزیابی کادر فنی و سرمربیان تیم‌های ملی را ارائه و به برخی نیاز‌ها و موانع موجود برای تداوم موفقیت‌ها اشاره کرد.

میراسماعیلی برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون را تشریح و درباره تقویم پیشِ‌روی لیگ‌های مختلف جودو، برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی، طرح‌های استعدادیابی و فعالیت‌های زیربنایی فدراسیون و چشم‌انداز این رشته در ماه‌های آینده توضیحاتی را ارائه و بر اهمیت افزایش تعاملات بین‌المللی و حضور مستمر در رویداد‌های جهانی برای حفظ جایگاه ایران در جودو تأکید کرد.

رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر این که مجموعه این فدراسیون از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و افزایش موفقیت‌های این رشته استفاده خواهد کرد، خواستار حمایت‌های بیشتر برای تحقق اهداف ملی فدراسیون شد.

احمد دنیامالی نیز پس از ارائه این گزارش‌ها با تقدیر از فعالیت‌هایی که در فدراسیون جودو صورت گرفته بر حمایت از برنامه‌ها و اهداف این فدراسیون تاکید کرد و برای حمایت از اجرایی شدن این برنامه‌ها قول مساعدت و پشتیبانی داد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر حمایت این وزارتخانه از رشته پرمخاطب جودو خواستار تداوم پیگیری برنامه‌های فدراسیون و افزایش تعاملات بین‌المللی در جهت موفقیت‌های بیشتر جودو در رویداد‌های مهم شد.