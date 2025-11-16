رئیس فدراسیون جودو در دیدار با وزیر ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد تیم‌های ملی این رشته در منامه و ریاض و برنامه‌های آینده فدراسیون ارائه کرد که مورد تاکید و حمایت احمد دنیامالی قرار گرفت. وزیر ورزش در این دیدار به افزایش تعاملات بین‌المللی جودوی ایران تاکید داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی در نشست دو ساعته خود با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده برای تیم‌های ملی جودو در دو بخش آقایان و بانوان را ارائه و مسیر پیش‌روی جودو ایران را تشریح کرد.

رئیس فدراسیون جودو در این دیدار به تحلیل عملکرد تیم‌های جوانان و بزرگسالان آقایان و بانوان در بازی‌های آسیایی جوانان و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی پرداخت و با اشاره به نتایجی که در این دو رویداد کسب شده بود، ارزیابی کادر فنی و سرمربیان تیم‌های ملی را ارائه و به برخی نیاز‌ها و موانع موجود برای تداوم موفقیت‌ها اشاره کرد.

میراسماعیلی برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون را تشریح و درباره تقویم پیشِ‌روی لیگ‌های مختلف جودو، برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی، طرح‌های استعدادیابی و فعالیت‌های زیربنایی فدراسیون و چشم‌انداز این رشته در ماه‌های آینده توضیحاتی را ارائه و بر اهمیت افزایش تعاملات بین‌المللی و حضور مستمر در رویداد‌های جهانی برای حفظ جایگاه ایران در جودو تأکید کرد.

رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر این که مجموعه این فدراسیون از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و افزایش موفقیت‌های این رشته استفاده خواهد کرد، خواستار حمایت‌های بیشتر برای تحقق اهداف ملی فدراسیون شد.

احمد دنیامالی نیز پس از ارائه این گزارش‌ها با تقدیر از فعالیت‌هایی که در فدراسیون جودو صورت گرفته بر حمایت از برنامه‌ها و اهداف این فدراسیون تاکید کرد و برای حمایت از اجرایی شدن این برنامه‌ها قول مساعدت و پشتیبانی داد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر حمایت این وزارتخانه از رشته پرمخاطب جودو خواستار تداوم پیگیری برنامه‌های فدراسیون و افزایش تعاملات بین‌المللی در جهت موفقیت‌های بیشتر جودو در رویداد‌های مهم شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
10 سال است میراسماعیلی برنامه می نویسه .
بنظر میاد برنامه نویسی هم بلد نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اگر بلد بود وضعیت جودو کشور این نبود .وزیر که داره حمایت میکنه چند تا ورزش بلد بفرست فدراسیون جودو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
واقعا دنیامالی از رییس فدراسیون جودو تقدیر کرده است ؟؟؟؟
یا فدراسیون جودو دروغ نوشته یا وزیر فیلم بازی کرده یا وزیر واقعا بی اطلاع است !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
روابط عمومی وزارت ورزش پاسخگو باشد .اگر این موضوع صحت دارد باید به حال جودو که هیچ به وزیر هم غصه خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کدوم برنامه ؟ کدوم کشک ؟ کدوم آش ؟
نتیجه اش رو در این مسابقات کشورهای اسلامی دیدیم .
در بین 6 نفر شرکت کننده حذف شدند !
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
جودوی ایران در دنیا مدتهاست عقب مانده و این شوهای تبلیغاتی کاری از پیش نمی برد .
Iran (Islamic Republic of)
پیشکسوت جودو قمی
۱۴:۵۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
رییس فدراسیون جودو چند وزیر قبلی ورزش و جوانان را (سلطان آبادی - سجادی - کیومرث هاشمی) را هم با این برنامه های فریبکارانه خودش سرکار گذاشته بود .
اما الان از رشته های کاراته تکواندو جوجیتسو کوراش موی تای ووشو ............... هم در بازیهای کشورهای اسلامی عربستان و جوانان بحرین ضعیفتر بوده و مدالهای کمتری بدست آورده است .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چرا برخی قهرمانان جودو فقط متظاهر تشریف دارند . نمیشه میراسماعیلی این میز ریاست رو بیخیال بشه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
این گزارش را فدراسیون جودو داده است در حالی که وزیر بشدت از عملکرد فدراسیون جودو انتقاد کرده است .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فدراسیون جودو فدراسیون فیک و دروغ و تظاهر .
