برای نخستین‌بار عملیات حمل صادراتی کلینکر را از ایستگاه راه آهن هشتگرد (کارخانه سیمان آبیک) به مقصد ترکیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی، گسترش ترانزیت و تقویت نقش شبکه ریلی در اقتصاد ملی، برای نخستین‌بار عملیات حمل صادراتی کلینکر از ایستگاه هشتگرد (کارخانه سیمان آبیک) به مقصد ترکیه آغاز شد.

این محموله شامل ۲۷ واگن باری با مجموع وزن ۱۵۰۰ تُن است که امروز به‌طور رسمی بارگیری و اعزام شد.

این مرحله به‌عنوان نمونه آغازین (سمپل) اجرا شده و در صورت توجیه‌پذیری تعرفه، سیر مطلوب و مبادله مناسب مرزی، پیش‌بینی می‌شود روند صادرات با ظرفیت ماهیانه حدود ۲۰ هزار تُن ادامه یابد.

این اقدام علاوه بر ایجاد حدود ۲ هزار یورو درآمد ارزی، زمینه‌ساز رونق حمل‌ونقل صادراتی در سطح اداره‌کل راه‌آهن تهران و کل شبکه ریلی کشور خواهد بود.

منبع: راه‌آهن

برچسب ها: قطار کانتینری ، راه آهن ایران
خبرهای مرتبط
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
آخرین اخبار
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴