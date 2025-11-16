باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه اسپِیس در گزارشی آورده است: فضاپیمای بازگشت آنها پس از انتقال خدمه قبلی به زمین، ایستگاه را ترک کرده و اکنون تنها وسیله بازگشت موجود به دلیل برخورد زباله فضایی آسیب دیده است. با این حال، یک فضاپیمای کمکی در زمین آماده پرتاب است.

اگر در روز‌های آینده وضعیت اضطراری در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین رخ دهد، سه فضانورد حاضر در آن ممکن است با چالشی جدی روبه‌رو خواهند شد.

اعضای مأموریت شنژو ۲۱ که در ۳۱ اکتبر/ ۹ آبان برای یک اقامت شش‌ماهه به تیانگونگ رسیده بودند، اکنون با تغییری غیرمنتظره در برنامه بازگشت خود مواجه شده‌اند. در پنج‌شنبه‌شب، ۱۳ نوامبر، فضاپیمای شنژو ۲۱ سه فضانورد مأموریت شنژو ۲۰ را به زمین بازگرداند، زیرا فضاپیمای اصلی آنها بر اثر برخورد زباله فضایی آسیب دیده بود و برای انتقال ایمن فضانوردان مناسب تشخیص داده نشد.

زندگی بدون قایق نجات

اکنون فضانوردان شنژو ۲۱ بدون یک قایق نجات (فضاپیمای بازگشت اضطراری) مطمئن در تیانگونگ به مأموریت خود ادامه می‌دهند. خوشبختانه این وضعیت خطرناک باید بسیار موقتی باشد.

بر اساس پروتکل‌های ایمنی چین، یک موشک لانگ مارچ تو اِف (Long March ۲ F rocket) و فضاپیمای شنژو در مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان در حالت آمادگی تقریبی نگهداری می‌شوند. در صورت بروز هرگونه مشکل در تیانگونگ، این فضاپیمای کمکی می‌تواند در کمتر از ۸ روز و نیم به ایستگاه پرتاب شود.

شمارش معکوس برای نجات

به نظر می‌رسد این شمارش معکوس از هم‌اکنون برای خدمه شنژو ۲۱ آغاز شده است. مقامات فضایی چین اعلام کرده‌اند که فضاپیمای شنژو ۲۲، احتمالاً بدون سرنشین، به‌زودی به تیانگونگ پرتاب خواهد شد. زمان دقیق پرتاب اعلام نشده، اما کارشناسان معتقدند این عملیات به‌زودی انجام خواهد شد، چراکه هر روز حضور در مدار بدون وسیله بازگشت ایمن، خطراتی جدی به همراه دارد.

درس‌هایی از تجربه ناسا

این وضعیت، خاطره مأموریت مشکل‌دار استارلاینر ناسا در سال ۲۰۲۴ میلادی را زنده می‌کند: بوچ ویلمور و سونی ویلیامز، دو فضانورد ناسا، به دلیل مشکلات فنی در کپسول استارلاینر، ناگزیر شدند نزدیک به نه ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی اقامت کنند و در نهایت با فضاپیمای جایگزین اسپیس‌ایکس به زمین بازگردند.

با این حال، وضعیت کنونی فضانوردان چینی به مراتب حساس‌تر است. برخلاف ایستگاه فضایی بین‌المللی که همیشه چندین فضاپیمای پشتیبان در آن مستقر است، تیانگونگ در حال حاضر فاقد یک وسیله نقلیه بازگشت سالم است.

آسیب‌دیدگی فضاپیمای پشتیبان

فضاپیمای شنژو ۲۰، تنها وسیله نقلیه قابل استفاده برای خدمه که در حال حاضر به ایستگاه متصل است، به دلیل برخورد زباله فضایی تَرَک‌هایی ریز در یکی از پنجره‌های خود دارد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این فضاپیما نیاز‌های بازگشت ایمن فضانوردان را برآورده نمی‌کند و بنابراین در مدار باقی خواهد ماند تا به آزمایش‌های علمی ادامه دهد.

شناسنامه مأموریت

شنژو ۲۱ دهمین مأموریت سرنشین‌دار به تیانگونگ، ایستگاهی سه‌بخشی با جرمی معادل ۲۰ درصد ایستگاه فضایی بین‌المللی، محسوب می‌شود.

این مأموریت به فرماندهی ژانگ لو (Zhang Lu)، فضانورد ۴۸ ساله با سابقه سفر به فضا در مأموریت شنژو ۱۵ در سال ۲۰۲۲ میلادی، و با همراهی دو فضانورد تازه‌کار به نام‌های ژانگ هونگژانگ (Zhang Hongzhang) و وو فی (Wu Fei) در حال انجام است. وو فی، جوان‌ترین عضو تیم فضانوردی چین محسوب می‌شود.

منبع: ایرنا