باشگاه خبرنگاران جوان - علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست هماهنگی اجرای طرح نماد بر لزوم توجه جدی به مقوله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده و از این رو این طرح باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) بیان کرد: این طرح به دنبال شناسایی، کنترل و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه پیشگیری رشد مدار و مدرسه محور باید از دوران کودکی و خردسالی آغاز شود، افزود: این طرح تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه مسیری مشترک برای همه دستگاه‌ها برای صیانت از نسل آینده است.

فولیان با بیان اینکه موفقیت طرح نماد منوط به احساس مسئولیت همه دستگاه‌های عضو است، گفت: از مدیران می‌خواهیم تا بودجه این طرح را برای همان منظور هزینه کنند و در این زمینه احساس تکلیف داشته باشند.

معاون پیشگیری دادگستری قزوین، بر ضرورت اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به طرح نماد تاکید کرد: بسیاری از خانواده‌ها از وجود چنین طرحی اطلاع ندارند که باید از ظرفیت رسانه‌های استان، تبلیغات محیطی و فضای مجازی برای معرفی طرح به مردم استفاده کنیم.

وی اجتماعی‌سازی و مشارکت جامعه محور را کلید موفقیت طرح نماد برشمرد و گفت: کار دولتی به تنهایی پیش نمی‌رود و باید از ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان استفاده کنیم.

فولیان با اشاره به قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر لزوم توجه به مفاد این قوانین در اجرای طرح نماد تاکید کرد وگفت: در آیین‌نامه اجرایی نماد مصوب سال گذشته، ۲۰ درصد از ارزشیابی سالانه کارکنان باید به ایفای نقش آنان در حوزه راهنمایی، مشاوره و مراقبت از دانش آموزان اختصاص یابد.

فولیان از آموزش و پرورش خواست علاوه بر پرونده تحصیلی، برای دانش آموزان پرونده مشاوره‌ای و مراقبتی نیز تشکیل دهد و این پرونده باید شامل اطلاعات فردی، خانوادگی، بررسی‌های شخصیتی، توانمندی‌ها، وضعیت روانشناختی و نتایج آزمون‌ها باشد.

معاون دادگستری قزوین با تاکید بر لزوم عمل مشترک و عبور از جلسات تشریفاتی، خاطرنشان کرد: موفقیت طرح نماد زمانی حاصل می‌شود که از نشست‌ها عبور کنیم و به میدان عمل برسیم و هماهنگی بین‌بخشی، تبادل داده بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مدیران می‌تواند به موفقیت طرح کمک کند.

منبع: دادگستری قزوین