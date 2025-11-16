پدافند هوایی روسیه ۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه ۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «در طول شب، بین ساعت ۱۱:۰۰ شب به وقت مسکو (۸:۰۰ شب به وقت گرینویچ) در ۱۵ نوامبر و ۷:۰۰ صبح به وقت مسکو (۴:۰۰ صبح به وقت گرینویچ) در ۱۶ نوامبر، ۵۷ پهپاد بال ثابت اوکراینی رهگیری و منهدم شدند: ۲۳ فروند بر فراز منطقه سامارا، ۱۷ فروند بر فراز منطقه ولگوگراد، پنج فروند بر فراز منطقه ساراتوف، پنج فروند بر فراز منطقه روستوف، سه فروند بر فراز منطقه کورسک، سه فروند بر فراز منطقه ورونژ و یک فروند بر فراز منطقه بریانسک.»

منبع: تاس