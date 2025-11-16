پدافند هوایی روسیه ۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه ۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: «در طول شب، بین ساعت ۱۱:۰۰ شب به وقت مسکو (۸:۰۰ شب به وقت گرینویچ) در ۱۵ نوامبر و ۷:۰۰ صبح به وقت مسکو (۴:۰۰ صبح به وقت گرینویچ) در ۱۶ نوامبر، ۵۷ پهپاد بال ثابت اوکراینی رهگیری و منهدم شدند: ۲۳ فروند بر فراز منطقه سامارا، ۱۷ فروند بر فراز منطقه ولگوگراد، پنج فروند بر فراز منطقه ساراتوف، پنج فروند بر فراز منطقه روستوف، سه فروند بر فراز منطقه کورسک، سه فروند بر فراز منطقه ورونژ و یک فروند بر فراز منطقه بریانسک.»

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
آخرین اخبار
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است
گاردین: مشاور سابق ترامپ به اپستین آموزش می‌داد روایت رسانه‌ای از خود را ترمیم کند
تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا با تایلند در پی اختلافات با کامبوج
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها