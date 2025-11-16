با صعود تیم‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال، رفته رفته تیم‌هایی که در سید ایران قرار می‌گیرند در حال مشخص شدن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان تقریبی رقابت‌های انتخابی جام جهانی، حدس و گمان درباره سیدبندی تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها شروع شده است. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران به صورت قطعی در سید دوم قرار خواهد گرفت.

به صورت کلی ایران با ۱۱ تیم دیگر سید دو و تیم‌های آسیایی همگروه نخواهد شد.

تیم‌های سید یک: (سرگروه)

ایالات متحده - مکزیک - کانادا - آرژانتین - برزیل - انگلیس- فرانسه - اسپانیا (۹۹ درصد) - پرتغال (۹۹ درصد) و هلند (۹۹ درصد)

تیم‌های سید ۲:

ژاپن - اروگوئه - ایران - دانمارک (۹۹ درصد) - سنگال - کلمبیا - سوئیس - کره‌جنوبی - کرواسی - اکوادور

تیم‌های سید ۳:

نروژ- مصر - الجزایر - پاراگوئه - تونس - استرالیا - (نیجریه یا کنگو)

تیم‌های سید ۴:

نیوزیلند - اردن - عربستان- آفریقای جنوبی - کیپ‌ورد - غنا - نیوزیلند - ازبکستان - ساحل عاج - قطر - (عراق، امارات یا بولیوی)

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد و همه نگاه‌ها به مرکز کندی در واشنگتن دی سی معطوف خواهد بود.

قرعه‌کشی ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز می‌شود.

افتتاحیه این دوره از مسابقات یازدهم ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) در شهر مکزیکوسیتی برگزار می‌شود و بازی دوم نیز در همان روز و به میزبانی شهر دیگر مکزیک یعنی گوادالاخارا خواهد بود.

قهرمان این جام با برگزاری فینال در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی مشخص خواهد شد.

