شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای کارت امید مادر برای نوزادانی که در سال جاری متولد می‌شوند اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور تشویق جوانان به فرزندآوری و در راستای اجرای جوانی جمعیت طرح کارت امید مادر را برای مادرانی که فرزندشان در سال ۱۴۰۵ متولد شود در نظر گرفت. این کارت به‌صورت ماهانه ۲۰ میلیون ریال و به‌مدت ۲۴ ماه شارژ می‌شود و صرفاً برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک، پوشاک و ملزومات کودک قابل استفاده خواهد بود. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای این هدیه برای نوزادانی که در سال جاری متولد می‌شوند اقدامات لازم صورت گیرد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار

چرا فقط به نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ کارت امید مادر تعلق می‌گیرد؟ چرا به متولدین سال ۴۰۴ وسال‌های قبل تعلق نگرفته چرا عدالت رابرای همه‌ی مادران جامعه یکسان برقرار نمی‌کنند؟ لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نوزادان ، بن کارت خرید ، جوانی جمعیت
خبرهای مرتبط
کمبود شیرخشک آپتامیل در داروخانه‌ها داستان پرغصه والدین شد
مشکلات سهام عدالت متولد ۱۴۰۱ از زبان شهروندخبرنگار
کمبود شیر خشک والدین را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
مشکلات پرداخت عوارض خودرو در مشهد از زبان شهروندخبرنگار
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
استخر روباز مدرسه ای در منطقه دروس تهران اهالی را به دردسر انداخت
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
آخرین اخبار
استخر روباز مدرسه ای در منطقه دروس تهران اهالی را به دردسر انداخت
مشکلات پرداخت عوارض خودرو در مشهد از زبان شهروندخبرنگار
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس