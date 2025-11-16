باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور تشویق جوانان به فرزندآوری و در راستای اجرای جوانی جمعیت طرح کارت امید مادر را برای مادرانی که فرزندشان در سال ۱۴۰۵ متولد شود در نظر گرفت. این کارت بهصورت ماهانه ۲۰ میلیون ریال و بهمدت ۲۴ ماه شارژ میشود و صرفاً برای هزینههای ضروری مانند خوراک، پوشاک و ملزومات کودک قابل استفاده خواهد بود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای این هدیه برای نوزادانی که در سال جاری متولد میشوند اقدامات لازم صورت گیرد.
متن پیام شهروندخبرنگار
چرا فقط به نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ کارت امید مادر تعلق میگیرد؟ چرا به متولدین سال ۴۰۴ وسالهای قبل تعلق نگرفته چرا عدالت رابرای همهی مادران جامعه یکسان برقرار نمیکنند؟ لطفا پیگیری کنید.
