وزیر امور خارجه گفت: دیپلماسی همچنان می‌تواند زنده باشد و همچنان راهکار نهایی برای حل‌وفصل اختلافات است، اما باید به معیار‌ها و ضوابط و اصول آن پایبند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه امروز یکشنبه ۲۵ آبان در پنل تخصصی کنفرانس بین المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» به میزبانی «کاظم سجادپور» در پاسخ به این پرسش که «با توجه به حمله آمریکا به دیپلماسی، دیپلماسی به کجا می‌رود و چشم‌انداز حل‌وفصل مسائل از طریق دیپلماسی چیست؟ آیا دیپلماسی کاملاً از بین رفته یا همچنان یکی از کهن‌ترین نهاد‌های زندگی بشر برای حل‌وفصل اختلافات به کار می‌آید؟» گفت: من معتقدم حمله نظامی اخیر به ایران که در حقیقت به‌نوعی حمله به دیپلماسی نیز بود، اولین موشکی که از سوی آمریکا و اسرائیل شلیک شد به میز مذاکرات ایران و آمریکا برخورد کرد. از یک سو چنین وضعیتی داشت، اما از سوی دیگر همین جنگ نشان داد که هیچ راهی جز دیپلماسی وجود ندارد.

اولین قدم در دیپلماسی و مذاکره این است که بپذیریم مذاکره با دیکته‌کردن متفاوت است

وزیر خارجه با اشاره به اینکه آنچه مقصود رژیم اسرائیل و آمریکا از این جنگ بود، محقق نشد؛ گفت: آنها به هیچ یک از اهداف‌شان نرسیدند، بلکه با شکست مواجه شدند. اگر هدف آنها از میان بردن برنامه هسته‌ای ایران بود، این امر محقق نشد. من بار‌ها گفته‌ام؛ تاسیسات ممکن است تخریب شده و از بین برود، اما تکنولوژی با بمباران هوایی از میان نمی‌رود و از آن مهم‌تر، اراده ملت‌ها با بمباران هوایی از بین نمی‌رود. تاسیسات ما تخریب شد، اما تکنولوژی ما پابرجاست و اراده ما حتی محکم‌تر شده است. اکنون نیز درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده و این طبیعی است؛ زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند، نرسیدند و این همان حرفی بود که ما بار‌ها گفته بودیم؛ موضوع هسته‌ای ایران راه‌حل نظامی ندارد. آن را امتحان کردند و متوجه شدند که این راه‌حل، راه‌حل درستی نیست.

عراقچی با تاکید بر اینکه برای مذاکره و دیپلماسی یک قاعده و یک مبنا وجود دارد، گفت: این‌گونه نیست که چیزی را که در جنگ به آن نرسیده‌ای، بتوانی در مذاکره به دست بیاوری و خواسته‌های خودت را تحمیل کنی. اولین قدم در دیپلماسی و مذاکره این است که بپذیریم مذاکره با دیکته‌کردن و زورگفتن تفاوت دارد. در مذاکره، دادوستد و منافع متقابل مطرح است. این‌گونه نیست که یک طرف بتواند به هر آنچه می‌خواهد برسد. مذاکره و دیپلماسی باید مبنای معقول و منطقی داشته باشد و با جدیت صورت گیرد.

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: اگر چنین شرایطی برای مذاکره فراهم شود، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که همواره برای مذاکره آماده است. ما هیچ‌وقت میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم؛ همیشه طرف‌های مقابل ما بودند که به میز مذاکره خیانت کردند. هم در توافق برجام سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت مذاکره کرد، با حسن نیت توافق کرد و با حسن نیت اجرا کرد. اما آمریکا بدون هیچ دلیلی، در حالی که ایران به‌طور کامل به تعهدات خود پایبند بود، بدون هیچ دلیلی از توافق خارج شد و به دیپلماسی خیانت کرد؛ به توافقی که محصول دیپلماسی بود و همه دنیا آن را در سال ۲۰۱۵ جشن گرفته بود. این بار نیز این خیانت به شکل بدتری و با حمله به ایران بروز کرد. این ایران نبود که از دیپلماسی فرار کرده باشد؛ این آمریکا و کشور‌های غربی بودند که همواره به دنبال تحمیل تمایلات خود در طول مذاکره بودند. به نظر من، دیپلماسی همچنان می‌تواند زنده باشد و همچنان راهکار نهایی برای حل‌وفصل اختلافات است، اما باید به معیار‌ها و ضوابط و اصول آن پایبند بود.

ایران توانست یک جنگ بسیار سخت و شدید را با موفقیت پشت سر بگذارد

وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به شرایط پساجنگ، چشم‌انداز کلی ایران، ایران و منطقه، و ایران و جهان را چگونه می‌بینید؟» گفت: قبل از آن، من در ادامه سؤال قبلی نکته‌ای را مجدداً توضیح دهم. همان‌طور که گفتم، جمهوری اسلامی ایران پایبند به راه‌حل مسالمت‌آمیز و استفاده از دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای حل مسائل است، به‌ویژه در منطقه. در صحبت خودم از دو راه‌حل ذکر کردم؛ راه‌حل مبتنی بر زور و تجاوز و خشونت، و راه‌حل مبتنی بر گفت‌و‌گو و دیپلماسی. انتخاب جمهوری اسلامی ایران راه‌حل دوم است. فکر می‌کنم آنجا به اشتباه راه‌حل اول را ذکر کردم که اینجا تصحیح و عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد:، اما در مورد چشم‌انداز، من چشم‌انداز و آینده جمهوری اسلامی ایران را در حرکتی که ما در منطقه و در سطح بین‌الملل آغاز کرده‌ایم، بسیار امیدبخش و مثبت می‌بینم. این یک واقعیت است که ما یک جنگ بسیار سخت و شدید را توانستیم با موفقیت پشت سر بگذاریم.

عراقچی افزود: جنگ ما دفاع از حملات و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری تعداد زیادی از کشور‌های دیگر بود که من نمی‌خواهم نام ببرم، ولی بعضاً خود اعتراف کردند که هم در دفاع و بعضاً در تهاجم به نیرو‌های رژیم اسرائیل کمک کردند. اهداف آنها در این جنگ به هیچ‌وجه محقق نشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه در روز‌های اول جنگ، آنها خواهان تسلیم بدون قید و شرط ایران بودند، گفت:، اما روز دوازدهم جنگ پیام دادند که درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط دارند. این به این دلیل بود که در رسیدن به تمامی اهداف‌شان ناکام ماندند و ایران موفق شد در همان روز اول جنگ، ظرف چند ساعت خود را آماده دفاع کرده و دفاع بسیار محکمی از خود صورت بدهد و این دفاع هر روز ابعاد قوی‌تری به خود گرفت. اگر جنگ تکرار شود، بهتر و قوی‌تر از گذشته قادر به مقابله خواهیم بود، و همین موضوع خود عامل بازدارندگی از جنگ است

از نظر توان دفاعی، به‌مراتب قوی‌تر از پیش از ۲۳ خرداد یا ۱۳ ژوئن امسال هستیم

سیدعباس عراقچی ادامه داد: بعضاً ذکر می‌شود که آسمان ایران در اختیار هواپیما‌های اسرائیلی بود، اما آن سوی ماجرا گفته نمی‌شود که آسمان اسرائیل و رژیم صهیونیستی نیز در اختیار موشک‌های ایرانی بود. در روز‌های آخر، این موشک‌ها چنان قوی، مقتدر و دقیق عمل کردند که رژیم هیچ راهی جز درخواست فوری برای آتش‌بسِ بدون قید و شرط نداشت.

وی افزود: ما این جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. تکنولوژی هسته‌ای ما، که قصد داشتند نابود کنند، سر جای خود باقی است. تأسیسات و تجهیزات، همان‌طور که عرض کردم، اگر تخریب شود دوباره ساخته می‌شود؛ آنچه مهم است اراده ملت ایران است و سپس انسجام ملی که هدف قرار داده بودند، اما موفق نشدند آن را بشکنند. مردم ایران در برابر این تهاجم، قوی‌تر، منسجم‌تر و پشتیبان حکومت و دولت شدند.

وزیر خارجه خاطر نشان کرد: اکنون چند ماه پس از جنگ ۱۲روزه، با اطمینان عرض می‌کنم که از نظر توان دفاعی، به‌مراتب قوی‌تر از پیش از ۲۳ خرداد یا ۱۳ ژوئن امسال هستیم. تمام توان ما بازسازی شده است. ما از این جنگ درس‌های زیادی گرفتیم؛ نقاط ضعف خود و نقاط ضعف دشمن را به‌خوبی شناختیم، همان‌طور که نقاط قوت خود و نقاط قوت دیگران را نیز به‌درستی دریافتیم. اکنون اگر چنین جنگی تکرار شود، بهتر و قوی‌تر از گذشته قادر به مقابله خواهیم بود، و همین موضوع خود عامل بازدارندگی از جنگ است.

عراقچی افزود: تصوری که موجب آغاز جنگ ۱۲روزه شد، یک تصور و محاسبه غلط از سوی دشمنان ما بود؛ آنان تصور می‌کردند ایران آمادگی دفاع از خود را ندارد، اما در عمل مشاهده کردند که این تصور اشتباه است. امروز ما قوی‌تر از آن زمان هستیم و بی‌شک همین آمادگی برای جنگ، مهم‌ترین عامل جلوگیری از وقوع جنگ مجدد است. اگر تجربه شکست‌خورده گذشته تکرار شود، نتیجه‌ای جز تکرار همان شکست نخواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: در عین حال، ما موفق شدیم بسیاری از توانمندی‌های خود را احیا کنیم. از سوی دیگر، بیش از ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌ها مقابله کرده و مسیر خود را از میان تحریم‌ها باز کرده است. من نمی‌گویم تحریم‌ها هزینه ندارد یا مشکلات ایجاد نمی‌کند؛ چرا، قطعاً هزینه دارد و قطعاً مشکلات زیادی برای ما و مردم ما ایجاد کرده است، اما با این وجود نتوانسته اراده ما را بشکند و توانمندی‌های ما را محدود کند.

هیچ راهی برای حل مسائل با ایران جز راه دیپلماسی و زبان احترام و کرامت وجود ندارد

سید عباس عراقچی در ادامه سخنانش در این نشست گفت: همه کسانی که در شرایط حاضر به ایران سفر می‌کنند؛ در دیدار‌هایی که من دارم، متعجب هستند که چگونه جمهوری اسلامی ایران بعد از ۴۰ سال تحریم‌های آمریکا، توانسته مسیر توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد. مشکلات اقتصادی وجود دارد و من انکار نمی‌کنم. دولت با تمام وجود مشغول برخورد با این مشکلات است. ما توانایی آن را داریم که راه خودمان را از میان این مشکلات پیدا کنیم و فکر می‌کنم تا الان هم حرکت موفقی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: باید آمریکا و دیگران بدانند که هیچ راهی برای حل مسائل با جمهوری اسلامی ایران جز راه دیپلماسی و جز استفاده از زبان احترام و کرامت وجود ندارد. اگر با زبان کرامت و احترام با مردم ایران صحبت کنند، با همان زبان پاسخ می‌گیرند. همان‌طور که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در مذاکرات برجام ثابت کردیم؛ در آن زمان با احترام با ما صحبت شد، ما هم با احترام پاسخ دادیم، وارد مذاکره شدیم و مذاکره موفق بود، چون اصول مذاکره رعایت شد. اما اگر با زبان دیگری با مردم ایران صحبت شود، مردم ایران با همان زبان پاسخ می‌دهند. این را هم در جنگ ۱۲ روزه تجربه کردند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان افزود: سیاستمداران باید تجربیات تاریخی را بشناسند و از آنها درس بگیرند و برای آینده استفاده کنند. ما دو تجربه در مقابل خود در گذشته معاصر داریم؛ تجربه مذاکرات سال ۲۰۱۵ که به توافقی منجر شد که همه دنیا آن را به‌عنوان دستاورد دیپلماسی جشن گرفت و بعد آمریکا به آن خیانت کرد؛ و تجربه جنگ اخیر که مردم ایران با همان زبانی که با آنها برخورد شد و به آنها حمله شد، با همان قدرت پاسخ دادند و نتیجه آن را هم دیدند. این دو تجربه اکنون پیش‌روی ماست. کسانی که می‌خواهند با ایران تعامل کنند باید انتخاب کنند که کدام تجربه را می‌خواهند ملاک قرار دهند. ما برای هر دو تجربه آمادگی داریم.

Iran (Islamic Republic of)
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند!
۱۶:۴۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جنگ غزه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است. جنگ سودان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
۱۶:۳۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
جنگ غزه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است. جنگ سودان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دیگر نمی‌توان به هیچ مذاکره‌ای اعتماد کرد
۱۶:۳۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دیگر نمی‌توان به هیچ مذاکره‌ای اعتماد کرد
دیگر نمی‌توان به هیچ مذاکره‌ای اعتماد کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اشغالگری آمریکا در عراق و منطقه باید پایان یابد
۱۶:۳۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اشغالگری آمریکا در عراق و منطقه باید پایان یابد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
عراقچی حیا کن مذاکره رو رها کن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
علت و دلیل سکوت دولت در مورد آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ آمریکا جنایت کار چیست؟
علت و دلیل سکوت مجلس در مورد آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ آمریکا جنایت کار چیست؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند!
۱۶:۱۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل و آمریکا اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خاک جزیره هرمز متعلق به مردم است
۱۶:۰۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خاک جزیره هرمز متعلق به مردم است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
یه سوال ؟
چرا در این جنگ ۱۲ روزه که چند نفر از عزیزان نظامی و دانشمندان مورد سوء قصد قرار گرفتند ولی هیچ یک از اعضای مذاکره کننده و دولت روحانی .....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رژیم صهیونیستی جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار تاوان سنیگنی را پس خواهد داد
۱۵:۵۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار تاوان سنیگنی را پس خواهد داد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نامه فوری ایران به شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات اسرائیل و درخواست نشست اضطراری و باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که شورای امنیت سازمان ملل خیانتکار از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های اسرائیل و متحدانش بوده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا در حمله اسرائیل به ایران مشارکت داشت
هواپیماهای سوخت رسانی آمریکایی از پایگاه هوایی العدید در قطر به پرواز درآمدند و به هواپیماهای اسرائیلی سوخت رساندند.
هواپیماهای سوخت رسانی آمریکایی از پایگاه هوایی العدید در قطر به پرواز درآمدند و به هواپیماهای اسرائیلی سوخت رساندند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
ما دیگر با آمریکایی ها جنایتکار مذاکره نمی کنیم. آمریکایی ها جنایتکار از سال 1917 تاکنون ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند.
جنگ ما با اسرائیل نیست جنگ اصلی ما با آمریکایی ها جنایتکار بوده است.
این تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکایی ها بی پاسخ و بی جواب نمی گذاریم.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که ۳ کشور اروپایی و آمریکا در مورد توافق هسته ای برجام و... متهم هستند و نه مدعی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
گروسی، آژانس، هر دو جاسوس اسراییل هستند.‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
حمله اسراییل به تهران با دستور مستقیم ترامپ بوده است.
حملات در ایران 100درصد فقط با کمک آمریکا انجام شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ایران باید فوری و سریع ساخت بمب اتم را شروع کند
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.
آمریکا جنایتکار از سال 1917 تاکنون شریک جرم همه تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
غربی‌ها قصدی برای لغو تحریم‌های ایران ندارند پس ادامه مذاکره هم اشتباه از سوی ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نتانیاهو در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ارتش اسرائیل در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

جوبایدن در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
دونالد ترامپ در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ارتش آمریکا در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ارتش اسرائیل در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ارتش آمریکا در غزه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه ایران تنها کشوری است که از سال 1392 تاکنون در باره صلح آمیز هسته ای در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خیانت آشکار به دیپلماسی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اشغالگری آمریکا در عراق و منطقه باید پایان یابد
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار در تجاوزهای صهیونیست‌هاجنایتکار شریک است
۱۵:۳۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار در تجاوزهای صهیونیست‌هاجنایتکار شریک است
رژیمی که عضو NPT نیست، ایران را به داشتن سلاح هسته‌ای متهم می‌کند!
جای تأسف است که رژیمی که خود حتی عضو پیمان NPT نیست و دارای زرادخانه‌های هسته‌ای است، امروز جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند! این در حالی‌ست که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً شفاف و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
آیا ما تا کنون به آمریکا حمله کرده‌ایم یا کسی را در آن کشور ترور کرده‌ایم؟ پس این همه پایگاه نظامی آمریکا در اطراف ایران برای چیست؟ این حضور نظامی گسترده چه معنایی دارد جز تهدید مستقیم علیه ملت ایران؟
جامعه جهانی باید به‌جای سکوت در برابر تجاوز و ترور، رژیم‌هایی مانند اسرائیل را که نه به اصول حقوق بشر پایبندند و نه به حقوق بین‌الملل، پاسخگو کند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1359 تاکنون عامل بی‌ثباتی در منطقه است
۱۵:۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1359 تاکنون عامل بی‌ثباتی در منطقه است
پایگاه‌های حامیان رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهیم داد
که تهران پایگاه‌های منطقه‌ای حامیان تل‌آویو و هر کشوری که از این رژیم دفاع کند را هدف قرار خواهد داد.
بر اساس حقوق بین‌الملل، ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به صورت قاطعانه به تجاوزات این رژیم جعلی پاسخ دهد.
بنابراین پایگاه‌ها و مواضع منطقه‌ای حامیان تل‌آویو و هر کشوری که بخواهد در مقابل عملیات تلافی‌جویانه ایران از این رژیم جنایتکار دفاع کند، به اهداف جدید تهران تبدیل خواهند شد.
۱
۲
پاسخ دادن
