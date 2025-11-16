باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اولویت نخست این شرکت برای گذر از خشکسالیهای کنونی و تنها راهبرون رفت از وضعیت قرمز آب در این استان را مدیریت مصرف دانست.
محسن اردکانی با بیان اینکه آمارها بیانگر استثناییترین وضعیت کمآبی در استان تهران در یکصد سال اخیر است، گفت: برای نخستین بار در یک قرن اخیر شاهد پنج سال خشکسالی پیاپی در این استان هستیم ضمن آنکه در سال آبی گذشته کمبارشترین سال دوره آماری ۶۰ سال گذشته با ۱۵۹ میلیمتر بارندگی در استان تهران به ثبت رسید.
وی اظهار داشت: افزون بر این، در ۵۵ روز ابتدای سال آبی جاری شاهد خشکترین پاییز تهران بدون قطرهای بارندگی هستیم و این عوامل موجب کاهش ذخایر آب موجود در سدهای چهارگانه تامینکننده آب تهران به کمترین میزان در ۶۰ سال اخیر شده است.
به گفته وی، در تابستان امسال پیش بینی میشد که برخی از سدهای تهران تا پایان شهریورماه گذشته از مدار بهرهبرداری خارج شوند، اما همکاری شهروندان در صرفه جویی ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف آب در کنار اقدامها و برنامهریزیهای وزارت نیرو و آبفای استان تهران این اتفاق را تاکنون به تاخیر انداخته است به گونهای که با همکاری شهروندان تاکنون به میزان ۸۰ میلیون مترمکعب معادل ظرفیت مخزن سد لتیان، آب کمتری از سدهای تهران برداشت و مصرف شده است.
وی تصریح کرد: اگرچه سازمان هواشناسی بارندگیهایی حداقلی را در هفته جاری برای استان تهران پیشبینی کرده، اما گذر از شرایط کمآبی موجود، مستلزم ۱۰ درصد صرفهجویی بیشتر شهروندان است.
اردکانی با قدردانی از همکاریهای شهروندان در کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف آب، افزود: با وجود این میزان صرفهجویی، هم اکنون سرانه مصرف شهروندان تهرانی ۱۸۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است که با الگوی ۱۳۰ لیتری فاصله زیادی دارد.
وی با بیان آنکه هم اکنون ۳۴ درصد مشترکان تهرانی الگوی مصرف ۱۲ هزار لیتری به ازای هر خانوار در ماه را رعایت میکنند، گفت: این میزان مصرف، نیازهای رفاهی و بهداشتی خانوارها را به طور کامل تامین میکند بنابراین از ۶۶ درصد سایر مشترکان تهرانی درخواست میکنیم به سمت رعایت الگوی مصرف حرکت کنند.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۶۱ درصد مشترکان تهرانی با مصرفی تا دو برابر الگوی تعیین شده پرمصرف و پنج درصد دیگر با مصارفی پیش از دو برابر الگو، بدمصرف محسوب میشوند که در صورت تداوم بدمصرفی و بی توجهی به اخطارها، اشتراک آنان بار نخست به مدت ۲۴ ساعت قطع و در صورت تکرار به مدت طولانیتری با محدودیت مواجه میشوند و قبوض سنگینی برای آنان صادر میشود.
مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به راهکارهای سادهای که رعایت آنها به کاهش مصرف آب کمک میکند، یکی از اقدامهای موثر در اینباره را نصب و تجهیز شیرآلات به ابزار و لوازم کاهنده مصرف نام برد و تصریح کرد: همین اقدام ساده میتواند ۳۰ درصد مصارف آب را کاهش دهد و شهروندان میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ و ثبت درخواست خود، این لوازم را با اقساط یکساله تهیه کنند.
وی استفاده از ظرفیت کامل ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی، کاهش مدت زمان استحمام، بستن شیرهای آب در زمانهای بدون استفاده، مسواک زدن با یک لیوان آب را از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف آب برشمرد و تصریح کرد: بانوان به عنوان مدیران خانه، میتوانند نقش مهمی در همراهی با برنامههای مدیریت مصرف آب شرب خانگی ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران سپس درباره برنامههای این شرکت و وزارت نیرو برای تامین و انتقال آب به تهران، گفت: به تازگی با اجرای خط دوم انتقال آب طالقان به استانهای البرز و تهران پنج هزار لیتر در ثانیه به ظرفیت تامین آب تهران افزوده شد که این میزان فقط کفاف یک هشتم آب شرب موردنیاز تهران را میدهد ضمن آنکه هزینههای شیرینسازی و انتقال آب از کرانههای خلیج فارس به تهران حداقل حدود هفت یورو به ازای هر مترمکعب که رقمی سنگین و غیر قابل توجیه محسوب میشود و هم اکنون برنامهای در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین آب توزیع شده در تمام مناطق تهران را دارای استاندارد کیفی مناسب و یکسان دانست و افزود: آب توزیع شده در تهران ۱۰۰ درصد استاندارد و قابل شرب است که روزانه در ۳۸ آزمایشگاه و با انجام بیش از صدها مورد آزمایش کنترل و بر کیفیت آن توسط مراجع ذیربط ازجمله وزارت بهداشت و موسسه استاندارد نظارت میشود.
اردکانی همچنین سیاست کنونی وزارت نیرو برای تامین آب شهروندان تهرانی را پرهیز از هرگونه نوبتبندی خواند و اظهار داشت: با توجه به کمبود ذخایر آبی و کاهش بارندگیها و به منظور مدیریت منابع موجود جهت توزیع عادلانه آب، تعدیل حداکثری فشار شبکه توزیع در ساعتهای شب و بامداد به صورت یک شب در میان در دستورکار قرار دارد که شهروندان در صورت نصب و تجهیز اماکن مسکونی به پمپ و مخزن استاندارد به ظرفت ۷۵ لیتر به ازای هر نفر، هیچ گونه کمبود فشاری را در شبکه احساس نخواهند کرد هر چند که لازم است صرفهجویی ۲۰ درصدی را برای گذر از شرایط موجود رعایت کنند.
منبع: شرکت آب و فاضلاب