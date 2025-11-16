بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران گفت: از حضور در ایران و این تیم رضایت دارم و بار دیگر می‌خواهم به تیم ملی دعوت شوم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «onefootball»، منیر الحدادی، مهاجم سابق تیم ملی مراکش و باشگاه‌های بارسلونا و سویا، درباره فصل جدید و متفاوتی از دوران حرفه‌ای خود صحبت کرده و از انگیزه‌های اصلی‌اش برای پیوستن غیرمنتظره به استقلال تهران پرده برداشته است. او این انتقال را یک تصمیم حساب‌شده برای بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال عنوان کرد.

الحدادی درباره دلیل حضورش در لیگ برتر ایران گفت: «پیوستن به لیگ ایران نتیجه پیشنهادی بود که با اهداف ورزشی و مالی من مطابقت داشت.» او فوتبال آسیا را سکویی مناسب برای بازگشت به سطح جهانی دانست و افزود: «استقلال تهران را انتخاب کردم تا از طریق لیگ قهرمانان آسیا دوباره به صحنه توجهات بازگردم.»

براساس گزارش‌ها، الحدادی با قراردادی دو ساله تا ژوئن ۲۰۲۷ به استقلال پیوسته و دستمزد سالانه او حدود ۸۰۰ هزار یورو خواهد بود. این شروع جدید برای بازیکنی که ارزش فعلی‌اش حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد می‌شود، تنها یک انتقال باشگاهی نیست.

الحدادی در ادامه گفت: «می‌خواهم دوباره به تیم ملی بازگردم، حتی اگر این مسیر دشوار باشد.» او از فضای فوق‌العاده و اتحاد تیم ملی مراکش در تورنمنت‌های بزرگ تمجید کرد و افزود: «در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی با سرمربی تیم ملی ندارم و طبیعی است که او به دنبال بازیکنانی کاملاً آماده باشد.»

مهاجم استقلال تأکید کرد: «تمام تمرکزم روی عملکردم در استقلال است و با تمام توان بازی می‌کنم تا دوباره جایگاهم را در تیم ملی به دست بیاورم.»

برای منیر الحدادی، این انتقال به ایران فقط یک قرارداد نیست؛ بلکه یک مأموریت برای اثبات دوباره توانایی‌هایش در فوتبال مراکش محسوب می‌شود.

داداش زاده:
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
رحیم پور:
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
اسدی:
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
