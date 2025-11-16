باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «onefootball»، منیر الحدادی، مهاجم سابق تیم ملی مراکش و باشگاه‌های بارسلونا و سویا، درباره فصل جدید و متفاوتی از دوران حرفه‌ای خود صحبت کرده و از انگیزه‌های اصلی‌اش برای پیوستن غیرمنتظره به استقلال تهران پرده برداشته است. او این انتقال را یک تصمیم حساب‌شده برای بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال عنوان کرد.

الحدادی درباره دلیل حضورش در لیگ برتر ایران گفت: «پیوستن به لیگ ایران نتیجه پیشنهادی بود که با اهداف ورزشی و مالی من مطابقت داشت.» او فوتبال آسیا را سکویی مناسب برای بازگشت به سطح جهانی دانست و افزود: «استقلال تهران را انتخاب کردم تا از طریق لیگ قهرمانان آسیا دوباره به صحنه توجهات بازگردم.»

براساس گزارش‌ها، الحدادی با قراردادی دو ساله تا ژوئن ۲۰۲۷ به استقلال پیوسته و دستمزد سالانه او حدود ۸۰۰ هزار یورو خواهد بود. این شروع جدید برای بازیکنی که ارزش فعلی‌اش حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد می‌شود، تنها یک انتقال باشگاهی نیست.

الحدادی در ادامه گفت: «می‌خواهم دوباره به تیم ملی بازگردم، حتی اگر این مسیر دشوار باشد.» او از فضای فوق‌العاده و اتحاد تیم ملی مراکش در تورنمنت‌های بزرگ تمجید کرد و افزود: «در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی با سرمربی تیم ملی ندارم و طبیعی است که او به دنبال بازیکنانی کاملاً آماده باشد.»

مهاجم استقلال تأکید کرد: «تمام تمرکزم روی عملکردم در استقلال است و با تمام توان بازی می‌کنم تا دوباره جایگاهم را در تیم ملی به دست بیاورم.»

برای منیر الحدادی، این انتقال به ایران فقط یک قرارداد نیست؛ بلکه یک مأموریت برای اثبات دوباره توانایی‌هایش در فوتبال مراکش محسوب می‌شود.