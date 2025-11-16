باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۸۰۰ تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۳ هزار تومان