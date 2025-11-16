در نهمین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج Mersin Metropolitan Municipality Open در ترکیه، نمایندگان کشورمان موفق به کسب سه عنوان برتر در جداول A و B این رقابت‌ها شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جدول A این مسابقات، آرش طاهباز با کسب ۷ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و آرین غلامی نیز با ۶.۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. قهرمانی این جدول به شطرنج‌بازی از ترکمنستان رسید.

در جدول B نیز عبدالله الهی نماینده کشورمان توانست به مقام سوم دست پیدا کند.

مسابقات مرسین از ۱۸ تا ۲۴ آبان در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد. در این دوره، ۴۷ شطرنج‌باز در جدول A (رده بالای ریتینگ ۲۰۰۰) و ۵۳ شرکت‌کننده در جدول B (رده ریتینگ ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰) حضور داشتند.
شهرداری مرسین و فدراسیون شطرنج ترکیه برگزارکنندگان این مسابقات بودند.

۱۵:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله پسرای ایران
