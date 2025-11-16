باشگاه خبرنگاران جوان - در جدول A این مسابقات، آرش طاهباز با کسب ۷ امتیاز عنوان نایبقهرمانی را از آن خود کرد و آرین غلامی نیز با ۶.۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. قهرمانی این جدول به شطرنجبازی از ترکمنستان رسید.
در جدول B نیز عبدالله الهی نماینده کشورمان توانست به مقام سوم دست پیدا کند.
مسابقات مرسین از ۱۸ تا ۲۴ آبان در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد. در این دوره، ۴۷ شطرنجباز در جدول A (رده بالای ریتینگ ۲۰۰۰) و ۵۳ شرکتکننده در جدول B (رده ریتینگ ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰) حضور داشتند.
شهرداری مرسین و فدراسیون شطرنج ترکیه برگزارکنندگان این مسابقات بودند.