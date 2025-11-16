رییس جهاد کشاورزی اردبیل از آغاز برداشت چغندر قند در پنج هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی پارس‌آباد به ویژه کشت و صنعت مغان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی گفت: بر اساس قرارداد امضا شده چغندر تولید شده در مغان و اردبیل برای استحصال محصول به کارخانه قند مغان ارسال می‌شود.

او با اشاره به برداشت محصول چغندر قند با کمباین‌های پیشرفته در پارس‌آباد مغان افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت محصول چغندر قند به ۳۰ هزار تن برسد و با ارسال به کارخانه قند مغان، شکر با عیار ۱۱ تا ۱۸ درصد در این کارخانه تولید شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه کارخانه‌های تولید شکر پارس‌آباد ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن شکر سفید و عرضه آن را به بازار دارند، ادامه داد: حمل بار چغندر قند از مناطق مختلف کشور به کارخانه انجام می‌شود و در مجموع برآورد ما ورود یک‌هزار تن خوراک به این کارخانه و تولید ۱۰ هزار تن شکر سفید است.

احدی عالی بیان کرد: کارخانه قند مغان توان پذیرش روزانه پنج هزار تن محصول چغندر قند را دارد و در این کارخانه می‌توان در تولید شکر خودکفا شده و نیازی به سایر مناطق نداشته باشیم.

او به برداشت پنبه در اراضی پارس‌آباد و اصلاندوز اشاره کرد و گفت: در اصلاندوز سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی به کشت پنبه اختصاص یافته که یک‌هزار هکتار آن در اراضی پایاب سد خداآفرین و ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار در شبکه مغان قرار گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از پیش‌بینی برداشت ۱۶ هزار تن وش پنبه در پارس‌آباد خبر داد و افزود: این میزان محصول تحویل کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی می‌شود.

احدی عالی بیان کرد: در کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی زمینه برای عرضه محصول به کارخانه‌های ریسندگی فراهم می‌شود و در سال‌های آینده با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این زمینه کمک خواهیم کرد.

او در زمینه برداشت زعفران در پارس‌آباد مغان گفت: از ۱۱۰ هکتار مزرعه زعفران، ۵۲۰ کیلوگرم زعفران خشک برداشت و روانه بازار می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: تولید زعفران در شمال و جنوب استان افزایش یافته و عمده نیاز آبی آن نیز از باران و برف پاییزی و زمستانی تامین می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی

