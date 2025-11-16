امروز ۲۵ آبان ماه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۲۵ آبان ماه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ آبان، در یکصد و سی و چهارمین حراج این مرکز شرکت کنند.

گفتنی است، از ابتدای سال تاکنون، ۳۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۶۰۰ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

باید اشاره کرد عرضه کنندگان تمام افراد از جمله واردکنندگان طلا از طریق رفع تعهد ارزی خواهند بود.

کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله به اازاری هر طرف شرکت کننده در حراج دو در هزار ارزش معامله جمعا چهار در هزار است.

