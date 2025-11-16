سومین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد در شش شهرستان تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: سومین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در شش شهرستان تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی، در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این عملیات ۶۷۹ تیغه سلاح سرد از اراذل کشف شد. همچنین در جریان طرح، ۴ قبضه سلاح گرم و بیش از ۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف گردید و ۸۱ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در پی اجرای این طرح امنیتی، تعداد ۱۶۱ دستگاه خودرو و ۹۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و با پلاک مخدوش توقیف و از چرخه تردد خارج شد. علاوه بر این، ۷۸ سارق شناسایی و ۱۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به پاکسازی ۱۵۳ پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در این شهرستان‌ها گفت: همچنین ۸۵ واحد صنفی و قهوه‌خانه که به‌عنوان پاتوق این افراد مورد استفاده قرار می‌گرفتند، پس از هماهنگی قضائی پلمب شدند.