باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل بحران مازندران در جلسه اضطراری مدیریت آلودگی هوای استان با اعلام لغو همه فعالیت‌های ورزشی امروز در مدارس سراسر مازندران، گفت: کودکان، افراد مسن و بیماران زمینه‌ای قلبی و ریوی باید از هرگونه فعالیت در محیط باز خودداری کنند.

او از شهرداری‌های سراسر استان خواست ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نصب کنند.

مدیرکل محیط زیست مازندران نیز در این جلسه، گفت: ۷۰ درصد منشأ گرد و غبار حاضر، خارجی و از کشور‌های شمال شرق خزر وارد استان می‌شود.

محمدرضا کنعانی منابع داخلی آلودگی را شامل استاندارد نبودن معادن شن و ماسه و آتش زدن کاه و کلش برشمرد و افزود: هم‌اکنون شاخص آلودگی هوا در آمل ۱۸۳ و در نکا ۱۵۷ است.

مدیرکل هواشناسی مازندران نیز با پیش‌بینی ماندگاری گرد و غبار تا ۲۴ ساعت آینده در استان گفت: پیامک هشدار برای تمام هم‌استانی‌ها ارسال می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران