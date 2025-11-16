باشگاه خبرنگاران جوان - «علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان، در حاشیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد.
کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» روز یکشنبه ۲۵ آبان در تهران و با سخنرانی افتتاحیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این اجلاس، در یک روز کاری کامل و در قالب چهار نشست اصلی برگزار خواهد شد و به بررسی چالشهای فزاینده علیه اصول بنیادین حقوق بینالملل میپردازد.
در این نشست ۳۵۰ میهمان بینالمللی و داخلی، شامل هیاتهای دیپلماتیک، استادان و تحلیلگرانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، یونان، لبنان، عراق، ایرلند، اسلواکی، انگلیس، فنلاند، روسیه و کشورهای دیکر منطقه در قالب پنلهای تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و دفاع در چارچوب حقوق بینالملل میپردازند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در گفتوگویی آزاد به میزبانی سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بینالمللی، حضور خواهد داشت.
پس از مراسم افتتاحیه، چهار پنل تخصصی با عناوین زیر برگزار میشود:
۱. حقوق بینالملل در محاصره: از نظم مبتنی بر قانون تا نظم مبتنی بر قواعد
۲. خیانت به دیپلماسی: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران
۳. عدم اشاعه هستهای در معرض خطر: روندها و گفتمانهای غالب
۴. بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه: عناصر کلیدی و عوامل تعیینکننده
این رویداد با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان و تحلیلگران ارشد حوزه روابط بینالملل و حقوق بینالملل برگزار میشود.