مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری درصدشیوع دیابت در افراد بالای۳۰سال را ۶.۶ درصد اعلام کرد و گفت: این افراد باید هر سه سال یکبار میزان قندخون خود را چک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نوروزاده اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۴۰ هزار و ۶۴۰ نفر مبتلا به دیابت در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده که این رقم 70 درصد افراد مبتلا به دیابت در استان هستند و مابقی هنوز برای انجام تست قندخون و شناسایی بیمار مراجعه نکرده اند.



وی گفت: دیابت یک بیماری مزمن، غیرواگیر و بی علامت است که با رعایت سبک زندگی سالم و تحرک کافی قابل پیشگیری است.



نوروزاده گفت: تاکنون ۴هزار و ۳۹۲ فرد پیش دیابتی نیز در استان شناسایی شده که در صورت رعایت نکردن نکات تغذیه ای و سلامت ممکن است به دیابت مبتلا شوند.

دکتر عظیمیان فوق تخصص غدد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز با اشاره به عوارض شایع دیابت گفت: دیابت می‌تواند عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت مختلفی را به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیپوگلیسمی (افت قند خون) از عوارض کوتاه‌مدت دیابت است که می‌تواند باعث سردرد، تعریق، لرزش و در موارد شدید، بیهوشی شود.



فوق تخصص غدد می گوید: هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) نیز از دیگر عوارض کوتاه‌مدت دیابت بشمار می رود که منجر به علائمی مانند تشنگی زیاد، ادرار زیاد و خستگی می شود.

دکتر عظیمیان ادامه داد: عوارض بلندمدت نیز شامل عوارض قلبی و عروقی مانند افزایش خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و فشار خون بالا، نوروپاتی دیابتی مانند آسیب به اعصاب و احساس درد، بی‌حسی یا ضعف در اندام‌ها و نفروپاتی دیابتی همچون آسیب به کلیه‌ها و نارسایی کلیه شود.



وی خاطرنشان کرد: رتینوپاتی دیابتی و آسیب به شبکیه چشم وکوری ،زخم‌های پای دیابتی که غیرقابل درمان و ممکن است منجر به عفونت و در موارد شدید، قطع عضو شوند و مشکلات پوستی مثل عفونت‌ها از دیگر عض بیماری دیابت است.

وی تاکید کرد: کنترل قند خون و پیگیری منظم با پزشک می‌تواند به کاهش خطر این عوارض کمک کند.