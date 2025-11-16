معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵۹۷ واحد نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی برای اولین بار به متقاضیان تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حاشیه بازدید ازپروژه‌های نهضت ملی مسکن استان یزد اظهار داشت: همانطور که حتماً ملاحظه کردید، در مسیر ورود به این پردیس، یک لاین آسفالت شده و لاین دیگر آسفالت نشده است. علت این موضوع این است که دوستان ما یک مسیر را آماده کرده‌اند تا تردد بین مسیر به راحتی انجام شود. نقطه‌ای که آسفالت نشده به خاطر انجام پروژه‌های انتقال آب و برق در فاز یک است.

وی ادامه داد: در ۵۹۷ واحد نهضت ملی مسکن در استان یزد از نمای سنتی استان استفاده شده که زیبایی خاصی به این مسیر می‌بخشد. با اینکه احساس می‌کنید واحدها تمام شده‌اند، اما پیشرفت فیزیکی آن‌ها حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است. دیوارها و تیغه‌گذاری‌های واحدها انجام شده است و درب ورود به داخل حیاط هم آماده شده است.

او بیان کرد؛ با توافق امروز ما در شورای مسکن استان، اگر متقاضی آماده باشد، می‌توانیم واحدها را پس از اتمام دیوارچینی و اسکلت به آنها تحویل دهیم تا آن‌ها بتوانند اقدامات بعدی را برای اتمام عملیات انجام دهند.

وی افزود: فاز یک و دو این پروژه آماده‌سازی شده‌اند. در همین نقطه‌ای که ما ایستاده‌ایم، فاز ۲ شامل آسفالت و جدول‌گذاری انجام شده است. همچنین خدمات زیربنایی مثل انتقال آب و فاضلاب به دقت انجام شده و پروژه بازچرخانی فاضلاب نیز در حال اجراست.

او بیان کرد: برای اینکه مردم ما این مکان را به عنوان محل سکونت خود در نظر بگیرند، نیاز به فضای تجاری داریم که در حال ساخت آن هستیم. همچنین، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل آموزش و پرورش، ۵۰ درصد از منابع مدرسه تأمین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مسجدی نیز در این مکان ساخته خواهد شد که به عنوان محل رجوع و برگزاری نمازهای صبح، ظهر و عصر خدمت‌رسانی کند. همچنین با نیروی انتظامی تفاهمی برای ساخت یک پاسگاه انجام شده است تا ۴۰ درصد منابع تأمین زمین توسط ما و ۶۰ درصد توسط آن‌ها تأمین شود.

گفتنی است پروژه پردیس زندگی یزد اولین پروژه مسکونی دولتی به مساحت ۳۷۷ هکتار است که در آن ۶هزارو ۴۵۶ خانوار سکونت دارند.