رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از اول مهر تا کنون بیش از ۵۲ هزار خودرو فاقد گواهی معاینه فنی و بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در پایتخت اعمال قانون شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از ۵۲ هزار خودرو فاقد گواهی معتبر معاینه فنی و بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در سطح پایتخت شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. وی بر ضرورت توجه شهروندان به اخذ گواهی معاینه فنی و نقش آن در کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی تأکید کرد. 

سردار موسوی‌پور گفت: «معاینه فنی تضمین‌کننده ایمنی خودرو و سلامت شهروندان است. خودرو‌هایی که بدون گواهی معتبر در سطح شهر تردد می‌کنند، علاوه بر افزایش احتمال بروز نقص فنی و تصادفات، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند.»

وی افزود: «از اول مهرماه تاکنون مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش از ۵۲ هزار خودرو فاقد معاینه فنی معتبر را اعمال قانون کرده‌اند.»

سردار موسوی پور گفت:خودرو‌های سواری پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید ملزم به دریافت گواهی معتبر معاینه فنی هستند.
مدارک لازم جهت دریافت گواهی  معاینه فنی: کارت خودرو، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث، کارت ملی مالک یا نماینده قانونی.

سردار موسوی پور افزود:در مراکز معاینه فنی، خودرو‌ها از نظر ترمز، آلایندگی، چراغ‌ها، سیستم تعلیق، ایمنی بدنه و سلامت موتور بررسی می‌شوند.

سردار موسوی پور درباره وسایل نقلیه دودزا که به دلیل نقص فنی یا فرسودگی، دود غلیظ و آلاینده بیش از حد مجاز تولید می‌کنند گفت:این خودرو‌ها معمولاً مشکلاتی مانند:

تنظیم نبودن موتور و کاربراتور یا انژکتور
خرابی سیستم سوخت‌رسانی
نقص در فیلتر هوا یا کاتالیست
استفاده از سوخت بی‌کیفیت یا روغن نامناسب

دارند، که این موارد باعث انتشار گاز‌های خطرناک مانند منواکسیدکربن، هیدروکربن‌های نسوخته و ذرات معلق می‌شود.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: «از ابتدای پاییز تاکنون بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شده‌اند. برخورد با این خودرو‌ها در راستای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.»

سردار موسوی پور در پایان گفت:شهروندان عزیز توجه داشته باشند که دریافت گواهی معاینه فنی معتبر و خودروی بدون دود نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. با مراجعه به مراکز معاینه فنی و رفع نقص‌های احتمالی خودرو، علاوه بر افزایش ایمنی خود و خانواده، سهمی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در شهر ایفا خواهید کرد.

برچسب ها: خودرو دودزا ، راهور
خبرهای مرتبط
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
اعلام آخرین وضعیت ترافیک تهران در مسیر‌های پرتردد
در ۷ ماهه نخست سال جاری؛
۴۹ درصد از تصادفات فوتی عابرین پیاده تهران در بزرگراه‌ها اتفاق افتاده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
طرح نهایی حریم تئاترشهر مشخص شد+ عکس
آخرین اخبار
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تکیه بر تولید داخلی سرعت می‌گیرد
اختصاص کمک ۵ همتی شورای شهر برای انتقال آب طالقان و لار به تهران
باید از فرصت باقیمانده تا حج ۱۴۰۵ برای اصلاح فرآیند‌های اجرایی، بهره‌برداری شود
رویکرد تحولی و کار جهادی در کمیته امداد استان تهران پیگیری می‌شود
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
اتخاذ تدابیر ویژه برای مراسم تشییع پیکر ۳۰۰ شهید گمنام والامقام دفاع مقدس
اعلام زمان ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها/ لزوم استعفای سه‌ماهه مدیران و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاترشهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران