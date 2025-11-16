باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم شیخ از تامین سوخت ژنراتورهای برق را چالش پیش روی صنایع خواند و گفت:با توجه به ناترازی هایی انرژی و قطعی های مکرر برق، صنایع اقدام به خرید دیزل ژنراتور کردند که نیاز به تامین سوخت گازوئیل دارد.

وی افزود: وزارت صمت از سال‌های گذشته مسئولیت تامین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تامین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: اکنون ۹۰ درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سهمیه سوخت یارانه‌ای در سامانه سدف با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان تامین می شود و تنها ۱۰ درصد از طریق بورس انرژی و با قیمت نزدیک به بازار آزاد خریداری می‌شود..

وی عنوان کرد: اختصاص این سهمیه بخشی از مشکلات صنایع را حل می‌کند و این در حالی است که اختصاص سوخت از طریق نزدیک‌ترین پالایشگاه‌ها انجام می شود تا هزینه تمام شده حمل و نقل به صرفه باشد.

شیخ، با اشاره به خودکفایی در تولید کاغذ درسی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۲ هزار تن کاغذ در داخل کشور توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولید شد که رکورد بی‌نظیری در صنعت کاغذ کشور است.

وی در خصوص وضعیت تولید کاغذ در کشور اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار بود که با فعالیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران توانستیم کتاب های درسی دانش آموزان را در کشور تهیه کنیم. وی افزود: حمایت وزارت صمت از صنایع مادر و راهبردی، تولید داخل و رفع موانع منجر شد تا کتاب های درسی با داخلی سازی، به سرعت در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار بگیرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه فناوری های نوین به ارتقای بهره‌وری ها و افزایش راندمان تولید کمک می کند گفت: با هم افزایی های بخش خصوصی و دولتی شاهد رشد در صنایع چوب و کاغذ هستیم.

منبع: وزارت صمت