معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تداوم حمایت وزارت صمت از تولید داخل در برابر ناترازی‌ها با افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت از محل یارانه دولت و بورس انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم شیخ از تامین سوخت ژنراتورهای برق را چالش پیش روی صنایع خواند و گفت:با توجه به ناترازی هایی انرژی و قطعی های مکرر برق، صنایع اقدام به خرید دیزل ژنراتور کردند که نیاز به تامین سوخت گازوئیل دارد.

وی افزود: وزارت صمت از سال‌های گذشته مسئولیت تامین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تامین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: اکنون ۹۰ درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سهمیه سوخت یارانه‌ای در سامانه سدف با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان تامین می شود و تنها ۱۰ درصد از طریق بورس انرژی و با قیمت نزدیک به بازار آزاد خریداری می‌شود..

وی عنوان کرد: اختصاص این سهمیه بخشی از مشکلات صنایع را حل می‌کند و این در حالی است که اختصاص سوخت از طریق نزدیک‌ترین پالایشگاه‌ها انجام می شود تا هزینه تمام شده حمل و نقل به صرفه باشد.

شیخ، با اشاره به خودکفایی در تولید کاغذ درسی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۲ هزار تن کاغذ در داخل کشور توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولید شد که رکورد بی‌نظیری در صنعت کاغذ کشور است.

وی در خصوص وضعیت تولید کاغذ در کشور اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار بود که با فعالیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران توانستیم کتاب های درسی دانش آموزان را در کشور تهیه کنیم. وی افزود: حمایت وزارت صمت از صنایع مادر و راهبردی، تولید داخل و رفع موانع منجر شد تا کتاب های درسی با داخلی سازی، به سرعت در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار بگیرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه فناوری های نوین به ارتقای بهره‌وری ها و افزایش راندمان تولید کمک می کند گفت: با هم افزایی های بخش خصوصی و دولتی شاهد رشد در صنایع چوب و کاغذ هستیم.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: سهمیه سوخت ، سوخت صنایع ، تولید کاغذ
خبرهای مرتبط
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
رنجش رانندگان کامیون از تعویق در سهمیه گازوئیل
تولید کاغذهای مصنوعی از پلیمرها، توسعه و پایداری زیست محیطی را همراه دارد
وزیر نفت: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سهمیه و قیمت بنزین وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
آخرین اخبار
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴