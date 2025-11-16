باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «تیان جونی»، سخنگوی فرماندهی بخش جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین، به فیلیپین هشدار داد تا «بلافاصله» اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کرده و از تشدید تنش در دریای جنوبی چین خودداری کند.

پاسخ پکن در پی مشارکت فیلیپین در گشت‌های مشترک دریایی با «کشور‌های ثالث» صورت گرفت که به گفته چین، به صلح و ثبات در منطقه آسیب می‌زند.

فیلیپین و کانادا پیشتر موافقتنامه استقرار نیرو‌های نظامی را امضا کردند. این توافق که به سربازان دو کشور اجازه می‌دهد برای مشارکت در رزمایش‌های مشترک به قلمرو یکدیگر اعزام شوند، آخرین حلقه از مجموعه توافق‌های مانیل برای مقابله با مواضع پکن در دریای جنوبی چین محسوب می‌شود.

فیلیپین که متحد سنتی آمریکا محسوب می‌شود، پیش از این موافقتنامه‌های مشابهی با آمریکا، استرالیا، ژاپن و اخیراً نیوزیلند امضا کرده و در حال مذاکره برای انعقاد چنین توافقی با فرانسه است. این توافق‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دریای جنوبی چین شاهد تنش‌های فزاینده میان فیلیپین و چین بوده است.

