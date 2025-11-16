معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت خارجه گفت ایالات متحده تا به امروز در هیچ‌کدام از گفته‌هایش طی چند ماه گذشته آمادگی یک مذاکره واقعی نتیجه‌محور را نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سعید خطیب زاده» معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت‌خارجه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در جمع خبرنگاران گفت: ایالات متحده تا به امروز در هیچ‌کدام از گفته‌هایش طی چند ماه گذشته آمادگی یک مذاکره واقعی نتیجه‌محور را نداشته است. مردم ما باید بدانند، صادقانه باید بدانند که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته و پیش از حملات تمام تلاش خود را کرد که از این جنگ و تشدید آن جلوگیری کند، اما آنچه اتفاق افتاد، یک توهم و انحرافات ادراکی بود. آنها می‌خواهند با استفاده از دیپلماسی و نمایش و تئاتر مذاکره به اهداف خود برسند.

وی ادامه داد: ایران همواره آمادگی داشته و آمادگی خود را اعلام کرده است که در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری تحت آن شرایط حرکت کند. منافع عالیه مردم ایران آن چیزی است که ما مدنظر داریم. آنچه را که در مورد مذاکره مسلح بنده گفتم باید بدانید در حالی که طرف مقابل تمامی سلاح‌های نظامی خود را علیه کشور‌های دیگر به کار گرفته، تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشور‌های دیگر می‌گیرد، این یک مذاکره بی‌طرفانه نیست؛ لذا آنچه اتفاق می‌افتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدامات طرف مقابل است.

معاون وزیر خارجه افزود: اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایطی که گفته شده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد، قطعاً یک مذاکره مسلح است. مذاکره مسلح مذاکره‌ای است که ما در آن به طرف مقابل نه‌تنها هیچ اعتمادی نداریم، بلکه بیش از آن آمادگی این را داریم که در مقابل فریب‌های طرف مقابل اقدامات موثری انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» روز یکشنبه ۲۵ آبان در تهران و با سخنرانی افتتاحیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این اجلاس، در یک روز کاری کامل و در قالب چهار نشست اصلی برگزار خواهد شد و به بررسی چالش‌های فزاینده علیه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

در این نشست ۳۵۰ میهمان بین‌المللی و داخلی، شامل هیات‌های دیپلماتیک، استادان و تحلیلگرانی از کشور‌های فرانسه، ایتالیا، یونان، لبنان، عراق، ایرلند، اسلواکی، انگلیس، فنلاند، روسیه و کشور‌های دیکر منطقه در قالب پنل‌های تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و دفاع در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌پردازند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در گفت‌وگویی آزاد به میزبانی سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی، حضور خواهد داشت.

پس از مراسم افتتاحیه، چهار پنل تخصصی با عناوین زیر برگزار می‌شود:

۱. حقوق بین‌الملل در محاصره: از نظم مبتنی بر قانون تا نظم مبتنی بر قواعد
۲. خیانت به دیپلماسی: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران
۳. عدم اشاعه هسته‌ای در معرض خطر: روند‌ها و گفتمان‌های غالب
۴. بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه: عناصر کلیدی و عوامل تعیین‌کننده

این رویداد با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان و تحلیلگران ارشد حوزه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل برگزار می‌شود.

برچسب ها: معاون وزیر خارجه ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
عراقچی:
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
پیام معاون حقوقی وزارت خارجه درباره مقابله با اسنپ‌بک
بقائی: تماس‌های با واسطه بین ایران و آمریکا در روز‌های اخیر انجام شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
از کجا فهمیدید من کچلم هر خبری باز میکنم تبلیغ کاشت مو میاد تکنولوجیا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دین محمد
۱۴:۴۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط قوی شوید فقطقوی شوید فقط قوی شوید فقط قوی شوید دشمن بیمنطق هست دشمن بی منطق هستفوری فوری فوری العجل العجل العجل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمال احمدزاده
۱۳:۴۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
حاجی شما نماینده مردمی و اون دسته از مردم که به مسائل امروز آگاهن مخالف مذاکره و آماده جنگن...بقیه هم آگاه میشن...مذاکره بی مذاکره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ولی عین دفعه قبل برای مذاکرات فریب محور آماده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
برای اولین بار در دنیا تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس مورد حمله خارجی قرار گرفت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دیپلماسی همچنان راهکار نهایی نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است
۱۲:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دیپلماسی همچنان راهکار نهایی نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد/ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سوال اینجاست که پس چرا از سال 1359 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است.
۱۱:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سوال اینجاست که پس چرا از سال 1359 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ایران بابت کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژِیم صدام دیکتاتور از آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار در مجامع بین‌المللی شکایت کند و چون به خاطر که آمریکا و کشورهای اروپایی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی رژِیم صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله هستند.
آمریکا و هم غرب باید مسئولیت جنگ تحمیلی هشت ساله را بپذیرید و غرامت بدهید.
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
آخرین اخبار
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف‌آبادی
خرازی: قانون‌مداری در جهان امروز تبدیل به زورمداری شده است
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است
عارف: ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای کشور‌های محصور در خشکی است
نگاهداری: هزینه تاخیر تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، ۳۸۰همت افزایش یافت
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
مهاجرانی: هرگونه خطای دشمن، با پاسخ شدیدتر مواجه می‌شود
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
رویکرد سازمان انرژی اتمی بر سیاست «در‌های باز، نوآوری‌های باز» متمرکز است