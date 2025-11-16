باشگاه خبرنگاران جوان - «سعید خطیب زاده» معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت‌خارجه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در جمع خبرنگاران گفت: ایالات متحده تا به امروز در هیچ‌کدام از گفته‌هایش طی چند ماه گذشته آمادگی یک مذاکره واقعی نتیجه‌محور را نداشته است. مردم ما باید بدانند، صادقانه باید بدانند که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته و پیش از حملات تمام تلاش خود را کرد که از این جنگ و تشدید آن جلوگیری کند، اما آنچه اتفاق افتاد، یک توهم و انحرافات ادراکی بود. آنها می‌خواهند با استفاده از دیپلماسی و نمایش و تئاتر مذاکره به اهداف خود برسند.

وی ادامه داد: ایران همواره آمادگی داشته و آمادگی خود را اعلام کرده است که در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری تحت آن شرایط حرکت کند. منافع عالیه مردم ایران آن چیزی است که ما مدنظر داریم. آنچه را که در مورد مذاکره مسلح بنده گفتم باید بدانید در حالی که طرف مقابل تمامی سلاح‌های نظامی خود را علیه کشور‌های دیگر به کار گرفته، تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشور‌های دیگر می‌گیرد، این یک مذاکره بی‌طرفانه نیست؛ لذا آنچه اتفاق می‌افتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدامات طرف مقابل است.

معاون وزیر خارجه افزود: اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایطی که گفته شده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد، قطعاً یک مذاکره مسلح است. مذاکره مسلح مذاکره‌ای است که ما در آن به طرف مقابل نه‌تنها هیچ اعتمادی نداریم، بلکه بیش از آن آمادگی این را داریم که در مقابل فریب‌های طرف مقابل اقدامات موثری انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» روز یکشنبه ۲۵ آبان در تهران و با سخنرانی افتتاحیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این اجلاس، در یک روز کاری کامل و در قالب چهار نشست اصلی برگزار خواهد شد و به بررسی چالش‌های فزاینده علیه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

در این نشست ۳۵۰ میهمان بین‌المللی و داخلی، شامل هیات‌های دیپلماتیک، استادان و تحلیلگرانی از کشور‌های فرانسه، ایتالیا، یونان، لبنان، عراق، ایرلند، اسلواکی، انگلیس، فنلاند، روسیه و کشور‌های دیکر منطقه در قالب پنل‌های تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و دفاع در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌پردازند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در گفت‌وگویی آزاد به میزبانی سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی، حضور خواهد داشت.

پس از مراسم افتتاحیه، چهار پنل تخصصی با عناوین زیر برگزار می‌شود:

۱. حقوق بین‌الملل در محاصره: از نظم مبتنی بر قانون تا نظم مبتنی بر قواعد

۲. خیانت به دیپلماسی: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران

۳. عدم اشاعه هسته‌ای در معرض خطر: روند‌ها و گفتمان‌های غالب

۴. بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه: عناصر کلیدی و عوامل تعیین‌کننده

این رویداد با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان و تحلیلگران ارشد حوزه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل برگزار می‌شود.