سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی از انجام اولین عملیات بارورسازی ابر‌ها در سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جوادیان‌زاده سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی اظهار کرد: اولین عملیات پروژه بارورسازی ابرها در سال آبی ۱۴۰۴_ ۱۴۰۵ روز گذشته ۲۴ آبان ماه در منطقه شمال غرب کشور و حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد.

وی افزود: باتوجه به عبور سامانه بارشی مناسب به کشور، این عملیات با اعزام یک فروند هواپیمای مجهز به تجهیزات بارورسازی ابرها به منطقه انجام شد.

جوادیان‌زاده تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا این عملیات بر روی همه سامانه‌های وارد شده به کشور که مساعد بارورسازی هستند انجام شود.

وی در ادامه درخصوص اجرای این پروژه در استان تهران نیز گفت: هنوز سامانه بارشی‌ مناسبی برای این عملیات در تهران دیده نشده است. پیش‌بینی ضعیفی برای ورود سامانه های بارشی در روز دوشنبه به استان تهران وجود دارد، اما هنوز از اینکه این سامانه‌ها برای بارورسازی مناسب هست یا نه! مطمئن نیستیم. با این وجود در حال بررسی و کنترل هستیم و به محض اعلام مناسب بودن آن، عملیات بارورسازی انجام خواهد شد.

سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی افزود: همچنین یک سامانه ضعیفی برای همین روز در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود که پس از بررسی و اعلام مناسب بودن، عملیات بارور سازی بر آن نیز انجام خواهد شد.

جوادیان‌زاده درپاسخ به اینکه این عملیات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، نیز گفت: این عملیات تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده چه با هواپیما و چه با پهباد ادامه خواهد داشت و چنانچه که سامانه‌های مناسب این امر در کشور وجود داشته باشد تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مرحوم پرفسور کردوانی هزار بار گفت ، باران ها رو مسیل ها رو به چاه های عمیق منتقل کنید تا سطح آب‌های زیر زمینی بیاد بالا و این باران و برف الکی تبخیر نشه حیف بشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط مراقب باشید زیاد بارور نکنید سیل مردم ببره
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نتیجه چی میشه همان مهمه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
الان تشنگی مردم از دریاچه واجب تراست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دریاچه ارومیه فایده ندارد اگر الان پر پر شود باز در تابستان دریاچه خشگ خواهد شد چون هوا زمین و هوا گرم شده دریاچه هم عمق ندارد درتابستان باز خشک خواهدشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باروری را شرق انجام بدهید که نگذارید ابرها خارج شوند در سطح ایران مراحل طبیعی را طی بکند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۱۶:۲۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بارورسازی ابرها در شمالغرب کشور یعنی ایجاد خشکسالی در شمال و شمالشرق کشور
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چه عجب ، بعد از هشت ماه ترک فعل ، یک کمی هم به فکر انجام وظیفه افتادید، لطفا در تمام ایران عزیز بارور سازی ابرها را انجام دهید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چرا تو کامنتها اینقد به هم توهین میکنین اخه؟؟ خو عین ادم باشخصیت نظراتتونو بگین..والا چتونه؟؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
در اصفهان هم بارو کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باریکلا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بارورسازی ابرها یا عقیم سازی ابرها ۰خخخخ
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باید زمان بارش برف و زمان که ابر فراوان در کشور است صورت گیرد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ابرها را بارور کنید سیل بیاد همه را ببره راحت بشیم این چه زندگیه ما داریم همش گرونی وتورم و بدبختی وبیکاری وطلاق زوج های جوان.هزاران مشکل دیگه مسولین هم که بیخیالند
۱۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
در زمستان بارورسازی ابرها (و بودجه )بارورسازی هم باید باشد انجام شد مثلا ۱۰میلیاردتومان خخخخخ
۴
۳
پاسخ دادن
