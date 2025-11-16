باشگاه خبرنگاران جوان - جوادیان‌زاده سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی اظهار کرد: اولین عملیات پروژه بارورسازی ابرها در سال آبی ۱۴۰۴_ ۱۴۰۵ روز گذشته ۲۴ آبان ماه در منطقه شمال غرب کشور و حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد.

وی افزود: باتوجه به عبور سامانه بارشی مناسب به کشور، این عملیات با اعزام یک فروند هواپیمای مجهز به تجهیزات بارورسازی ابرها به منطقه انجام شد.

جوادیان‌زاده تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا این عملیات بر روی همه سامانه‌های وارد شده به کشور که مساعد بارورسازی هستند انجام شود.

وی در ادامه درخصوص اجرای این پروژه در استان تهران نیز گفت: هنوز سامانه بارشی‌ مناسبی برای این عملیات در تهران دیده نشده است. پیش‌بینی ضعیفی برای ورود سامانه های بارشی در روز دوشنبه به استان تهران وجود دارد، اما هنوز از اینکه این سامانه‌ها برای بارورسازی مناسب هست یا نه! مطمئن نیستیم. با این وجود در حال بررسی و کنترل هستیم و به محض اعلام مناسب بودن آن، عملیات بارورسازی انجام خواهد شد.

سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی افزود: همچنین یک سامانه ضعیفی برای همین روز در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود که پس از بررسی و اعلام مناسب بودن، عملیات بارور سازی بر آن نیز انجام خواهد شد.

جوادیان‌زاده درپاسخ به اینکه این عملیات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، نیز گفت: این عملیات تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده چه با هواپیما و چه با پهباد ادامه خواهد داشت و چنانچه که سامانه‌های مناسب این امر در کشور وجود داشته باشد تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

منبع: وزارت نیرو