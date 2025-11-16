مدیر روابط عمومی معاونت سیمای رسانه ملی از برگزاری مراسم چهلم هنرمند مردمی، متعهد و بابصیرت، زنده‌یاد استاد محمد کاسبی، در روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط عمومی معاونت سیما گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی خانواده محترم آن مرحوم، مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت هنرمند پیشکسوت و مردمی، زنده‌یاد استاد محمد کاسبی روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد بلال سازمان صدا و سیما واقع در خیابان ولی‌عصر، خیابان بلال حبشی برگزار می‌شود.

وی ضمن دعوت از عموم علاقمندان و دوست داران آن هنرمند مردمی و متعهد، ادامه داد: این مراسم که با حضور علاقمندان، همکاران هنری و چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای همراه خواهد بود، با قرائت قرآن کریم توسط حبیب صداقت آغاز خواهد شد و سخنران این آیین نکوداشت حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مطلق خواهد بود و جمعی از همکاران آن مرحوم نیز به یاد آن هنرمند محبوب و مردمی سخن خواهند گفت و همچنین مداحان اهل بیت به اجرای مداحی خواهند پرداخت.

استاد محمد کاسبی طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با بازی در مجموعه‌های دیدنی چون «مریم مقدس»، «دلبر آهنی»، «معما»، «خوش رکاب»، «اُ مثبت»، «کاکتوس»، «روح مهربان»، «خوش غیرت»، «پای پیاده»، «صاحبدلان»، «تا صبح»، «حانیه»، «سرنوشت»، «سه در چهار»، «لطفا دور نزنیم»، «زن بابا»، «خوش نشین ها»، «سه دونگ سه دونگ»، «فراموشی»، «خوب بد زشت»، «همسفر خورشید»، «بچه مهندس»، «سرّ دلبران» و «دادستان» علاوه بر آثار سینمایی و تلویزیونی متعدد، به یکی از چهره‌های ماندگار و محبوب هنر کشور تبدیل شده بود. نقش‌آفرینی‌های صادقانه، اخلاق حرفه‌ای و نگاه متعهدانه او به هنر، خاطره‌ای ماندگار از این هنرمند در ذهن مردم بر جای گذاشت.

