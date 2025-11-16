باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شهدای بابلسر و دریای آرین بابل در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور به ترتیب با نتایج یک بر صفر و دوبر صفر از سد تیم‌های هدف دشت طلایی و شاهین بجنورد گذشتند و پرواز سیمرغ هم ۲ بر ۱ به پشتیبانی نزاجا مشهد باخت.

امیر مرادی گل پیروزی بخش تیم شهدای بابلسر را در مقابل هدف دشت طلایی به ثمر رساند.

این بازی با میزبانی شهدای بابلسر در ورزشگاه شهید باکری تهران برگزار شد.

تیم شهدای بابلسر در هفته اول مسابقات به عدم صادر نشدن کارت بازی مقابل میزبانش شهدای صالحین شمیرانات تهران حاضر نشد و ۳ بر صفر بازنده شد.

شهاب انگوتی و مهدی رضی پور با گل‌های پیروزی دلچسبی را برای دریای آرین بابل رقم زدند.

پشتیبانی نزاجا مشهد با دبل میلاد یوسفی برتری مقابل پرواز سیمرغ را جشن گرفت.

ابوالفضل بابایی زننده تک گل تیم پرواز سیمرغ در هفته دوم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور بود.

در پایان مسابقات هفته دوم گروه نخست لیگ دسته فوتبال باشگاه‌های کشور، دریای آرین بابل با ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر از سیمرغ زاگرس پرند، رتبه دوم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داده است.

شهدای بابلسر با ۳ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد و پرواز سیمرغ با ۱ امتیاز تیم نهم جدول مسابقات است.