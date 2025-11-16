اولین واحد‌های مسکونی ویلایی دولتی در قالب ۶هزار و ۴۵۶ واحد در استان یزد اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-احسان خواجه‌رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در حاشيه بازدید خبرنگاران از شهرک «پردیس زندگی» با تشریح آخرین وضعیت طراحی، عملیات اجرایی و خدمات‌رسانی، این شهرک را نخستین شهرک مسکونی دولتی دارای پروانه تأسیس در کشور معرفی کرد و از پیشرفت چشمگیر پروژه در حوزه مسکن، زیرساخت و طرح‌های مرتبط با سیاست جوانی جمعیت خبر داد.

خواجه‌رضایی، با اشاره به وسعت ۳۷۷ هکتاری پردیس زندگی یک گفت: این شهرک با ظرفیت ۶۴۵۶ واحد مسکونی و جمعیت‌پذیری حدود ۲۸۴۵۰ نفر طراحی شده است. فاز یک این شهرک دارای پروانه بهره‌برداری است و فازهای ۲ تا ۵ نیز در امتداد آن توسعه یافته‌اند. طراحی شهرک مبتنی بر الگوی «محله‌محور» و تأکید بر پیاده‌مداری انجام شده است.

تأکید بر هویت ایرانی–اسلامی و معماری بومی

وی افزود: پرونده تأسیس شهرک بر اساس شاخص‌هایی تهیه شده که با تأکید وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های وزیر، معاونت شهرسازی و معاون عمرانی استاندار تعیین شده‌اند. رعایت اصالت، نمای ایرانی–اسلامی و الگوهای بومی معماری از محورهای اصلی این طرح است. تنوع در نما و پیش‌آمدگی‌ها برای جلوگیری از یکنواختی بصری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی یزد اعلام کرد: واحدهای فاز یک، همگی سه‌خوابه و متناسب با سیاست‌های جوانی جمعیت طراحی شده‌اند. شبکه آب، برق و گاز در این فاز تکمیل شده و اسکلت و نمای واحدها به پایان رسیده است. مسجد فاز یک در حال ساخت است و عملیات احداث مدارس نیز آغاز شده و در مرحله گودبرداری قرار دارد.

تحویل واحدها و تعیین تکلیف اراضی جوانی جمعیت

به گفته خواجه‌رضایی، از ۵۹۷ واحد فاز یک، بخش عمده‌ای تعیین تکلیف و تحویل شده و امکان تکمیل نازک‌کاری توسط متقاضیان فراهم است. در حوزه اراضی جوانی جمعیت نیز خدمات زیربنایی تکمیل و ۱۰۵۴ قطعه تعیین شده که تاکنون نزدیک به ۶۰۰ قرارداد قطعی منعقد شده و تحویل سایر قطعات تا پایان سال انجام می‌شود.

وی درباره تأمین آب شهرک گفت: شبکه فاز یک اجرا شده و مخازن ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ مترمکعبی در دست ساخت است؛ مخزن بزرگ‌تر حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد. همچنین مطالعات انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز انجام شده و با تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ، روند جذب سرمایه‌گذار آغاز خواهد شد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ عامل شتاب پروژه‌های مسکن

خواجه‌رضایی هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، نمایندگان مجلس، استانداری، شهرداری‌ها و نظام مهندسی را «مطلوب» توصیف کرد و گفت: برگزاری منظم جلسات شورای مسکن و پیگیری‌های استاندار و معاون عمرانی نقشی اساسی در سرعت‌بخشیدن به طرح‌ها داشته است.

مصطفی
۱۴:۲۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه رئیسی رو
زمان او و استاندار قبلی این طرح شروع شد و با سرعت پیش رفت اما ...
به جای تحویل فاز 6 تازه فاز1 تحویل شده بقیه فاز ها هم رفته توی باقالیها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
استان یزد استان معاون اول غیر قانونی است باید هم اول انجا اجرا شود
