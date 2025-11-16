باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با تاکید بر هماهنگیها و جلسات با مدیر تئاتر شهر درخصوص ساماندهی و بهسازی محوطه تئاترشهر اظهار کرد: این پروژه نتیجه جلسات مشترک با رئیس تئاترشهر و در پاسخ به درخواست وی برای ساماندهی فضا و آمادهسازی برای رویدادهای پیشرو از جمله جشنواره تئاتر فجر است.
وی با اشاره به شروع عملیات عمرانی در محوطه تئاترشهر بیان کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت محیطی، ساماندهی فضاهای بلااستفاده و ارتقای تجربه حضور شهروندان و هنرمندان در این مجموعه اجرا میشود.
قمی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: در مرحله نخست، بخشهایی از سکوهای فرسوده و الحاقی که طی سالهای گذشته فاقد کاربری مشخص بودند، جمعآوری شده است. این اقدام بر اساس مطالعات کارشناسی و در راستای یکپارچهسازی محوطه و آمادهسازی بستر برای محوطهسازی جدید انجام شده است.
وی با بیان اینکه حوض اصلی تئاترشهر سالم و حفظ شده است، افزود: تصویر منتشرشده در صبح امروز -۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴- در صفحه شخصی رئیس تئاتر شهر در فضای مجازی نشاندهنده این موضوع است که هیچگونه تخریبی در بخشهای هویتی مجموعه صورت نگرفته است و صرفاً عناصر اضافه و غیرکاربردی برداشته شدهاند.
بهگفته قمی، تاکنون حدود ۲۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری و جمعآوری بتن انجام شده و بخشهای بعدی شامل کفسازی، بهسازی مسیرهای حرکتی و بهبود دسترسیهای پیرامونی طبق برنامه اجرا خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تئاترشهر یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی پایتخت است و نگاه شهرداری منطقه به آن مبتنی بر صیانت، بازآفرینی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای هنری و فرهنگی است. هدف نهایی این طرح، فراهمکردن فضایی استاندارد، کاربردی و درخور جایگاه این مجموعه برای استفاده هنرمندان و شهروندان است.