شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت بلیت قطار رجا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها مسافرانی که قصد سفر با قطار را دارند، با رشد محسوس قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند. این گرانی برای افرادی که به دلیل شغلی و تحصیلی مجبور هستند همیشه قطار را به دلیل امنیت و هزینه پایین‌تر انتخاب می‌کنند؛ اکنون به صورت معضلی برای آنها شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت بلیت رجا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام می‌خواستم گزارش سایت خرید بلیت قطار رجا را به شما گزارش کنم. از این سایت هیچ وقت نمی‌توان بلیت خرید و همیشه زمان‌هایی که اعلام می‌کند برای خرید بلیت اعلام می‌کند؛ امکان خرید بلیط وجود ندارد. ولی تعداد بلیت‌ها کم می‌شود و می‌توان همان بلیت ها را از آژانس‌های مسافرتی با قیمتی بالاتر خرید. ولی از سایت رسمی قطار در تاریخ مشخص شده نمی‌توان خرید. مثلا طبق اطلاع سایت قرار بود ۲۵ آبان بلیط‌های آذرماه ساعت ۸:۳۰ فروش آنلاین داشته باشد ولی از سایت نمی‌توان خرید. لطفا پیگیری شود. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.